Echipa de la Universitatea din Kyoto, condusă de preşedintele instituţiei, Yasuhiro Tsukamoto, în vârstă de 52 de ani, speră că măştile vor oferi utilizatorilor o modalitate mai uşoară de a se testa dacă au contractat virusul, relatează The Mainichi.



Cercetările continuă, iar echipa şi-a propus să obţină aprobarea guvernului pentru a pune în vânzare măştile cu pricina începând de anul viitor.



Struţii sunt capabili să producă mai multe tipuri diferite de anticorpi sau proteine care neutralizează entităţile străine din organism.



În februarie anul trecut, echipa a injectat o formă inactivă şi nepericuloasă de coronavirus la femele de struţ, extrăgând apoi cu succes o cantitate mare de anticorpi din ouăle pe care acestea le-au depus.



Echipa de cercetători a dezvoltat apoi un filtru special care este plasat în interiorul măştii. Filtrul poate fi scos şi pulverizat cu un colorant fluorescent care conţine anticorpi de coronavirus de la ouăle de struţ. Dacă virusul este prezent, filtrul va străluci atunci când este plasat sub lumină ultravioletă.



Echipa de cercetători a efectuat experimente timp de 10 zile în rândul a 32 de persoane infectate cu COVID-19 şi a descoperit că toate măştile pe care acestea le purtau străluceau sub lumina UV, care s-a estompat odată cu trecerea timpului, iar încărcătura lor virală a scăzut.



Echipa condusă de Tsukamoto intenţionează să extindă experimentul la 150 de participanţi. Preşedintele universităţii a descoperit că era chiar el pozitiv la COVID-19 după ce a purtat una dintre măştile experimentale şi a constatat că strălucea atunci când a fost verificată.



"Putem produce în masă anticorpi de la struţi la un cost redus. În viitor, vreau să transform această descoperire într-un kit de testare uşor pe care oricine îl poate folosi", a spus Tsukamoto.