Interviu EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Dragnea, despre TRĂDĂRI, suprize de la oameni simpli și viața în pușcărie

Trădările....

”Nu am avut nicio surpriză neplăcută. În sensul că nu a fost cineva despre care eu să fi crezut că e un om cu un caracter foare puternic și care să nu cedeze. Nu. Sunt oameni pe care eu i-am sprijinit să ajungă în niște funcții, care trebuiau să își facă treaba acolo, pe funcțiile alea, dar nu însemna că trebuie să existe o dragoste. Chiar dacă ea era afișată, era mincinoasă. Nu mă deranja, că așa se întâmpla și se întâmplă în permanență”, a spus Liviu Dragnea, în singurul interviu acordat după condamnarea din 27 mai 2019.

Dragnea: am avut parte de o umanitate rară

”Am avut, în schimb, surprize plăcute, am primit și primesc aici foarte multe scrisori, foarte multe mesaje. Este o doamnă, nu știu dacă este în vârstă sau tânără, nu cred că este foarte tânără, dar îmi trimite ritmic niște scrisori senzaționale, cu analize pe două pagini și jumătate, niște sinteze ale vieții din România. Scrisorile sunt păstrate, le strâng, i le dau Irinei acasă, să le sorteze când are timp, pentru că vreau să le păstrez. Am avut parte aici de niște acte de umanitate ceva ce eu nu am întâlnt până acum. Și de la angajați, și de la deținuți, de la angajați în limitele regulamentului, e vorba de atitudine. Afară totți deținuții sunt priviți ca fiind gunoil societății, ca nișste ființe care trebuie să dispară. E, să știți că nu dispar. Niște dovezi de bunăate, umanitate și umanism de la oameni pe care nu i-am cunoscut în viața mea. Și de aici acești oameni văd mult mai simplu și mult mai exact ce se întâmplă în țară, că au o capacitate de filtrare dezvoltată aici”, a declarat Liviu Dragnea în interviul exclusiv difuzat de Realitatea PLUS.