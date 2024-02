Luna Nouă a Vărsătorului sosește pe 9 februarie 2024, marcând începutul anului nou lunar și bun venit în Anul Dragonului. În astrologia chinezească, se spune că Anul Dragonului este un an norocos. Deși ne putem întâlni cu obstacole, în timpul Anului Dragonului, aceste obstacole ne pot ajuta să găsim noi încredere, scop și succes.Deoarece aceasta este și prima Lună Nouă pentru Anul Nou Lunar, este și un moment bun pentru a reflecta asupra stării tale emoționale. În astrologie, Luna reprezintă emoțiile noastre, așa că, pe măsură ce am făcut călătoria prin toate stările emoționale diferite ale zodiacului, cum au evoluat emoțiile noastre? Cum am început să ne înțelegem pe noi înșine la un nivel mai profund?