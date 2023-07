Dumitrescu, angajat în Direcția de Urbanism a Primăriei, era în mod cert, o piedică în calea lui Nicușor Dan în ceea ce privește emiterea de avize de urbanism.

NICUȘOR DAN: Ai vreo 20 constatate de ISC...

FUNCȚIONAR: ISC-ul.. până acum n-a venit niciun proces verbal să mă acuze pe mine personal. Au acuzat documentațiile. Documentațiile, după cum bine știți, că am vorbit și cu domnul Damian, nu sunt făcute de mine și semnate numai de mine. După mine au fost...

NICUȘOR DAN: Dumneavoastră ați semnat documentația.

FUNCȚIONAR: Am întocmit, dar nu le-am întocmit...

NICUȘOR DAN: Zeci, pe care le-am văzut eu cu ochii mei.

FUNCȚIONAR: Da, dar nu le-am întocmit... La solicitarea șefilor le-am întocmit. Nu le-am întocmit că am fost eu ăla de rea credință să întocmesc. Eu n-am făcut decât să-mi fac raporturile de serviciu. Pur și simplu. Le-am explicat și șefilor, eu am fost într-o poziție care, exact cum sunteți dumneavoastră, numai că eram cu doamna Firea. M-au chemat să plec de aici pentru că nu vreau să fac treabă, sau, m-ați înțeles?

NICUȘOR DAN: Dumneavoastră ați semnat zeci de documentații ilegale pe răspunderea dumneavoastră ca întocmitor pentru care aștept un gest de onoare din partea dumneavoastră.

FUNCȚIONAR: Un gest de onoare însemnând ce, demisia?

NICUȘOR DAN: Da.

FUNCȚIONAR: Nu pot, o să-mi iau transferul, am înțeles ce doriți, dacă aveți bunăvoința să-mi semnați transferul, cu mare drag o să o fac.

NICUȘOR DAN: Când?

FUNCȚIONAR: Deocamdată sunt în recuperare medicală, chiar sunt bolnav, pot să vă dau detalii, dar nu cred că vă interesează ce probleme medicale am. Dar cu promisiunea că o să plec. Numai cu o singură condiție, că de-aia nici nu pot să plec acum. Trebuie domnul director să-mi reevalueze evaluarea pentru că mi-a dat o notă foarte proastă în evaluare și eu nu pot să mă transfer cu evaluarea aceea.

NICUȘOR DAN: Asta e ceva ce nu ține de mine.

FUNCȚIONAR: Păi da, știu, ține de dânsul și de domnul Bolt.

NICUȘOR DAN: Păi dacă dumnealor au constatat zeci de documentații...

FUNCȚIONAR: Nu, nu e de-asta. Eu anul trecut am făcut doar recepții, nu am făcut documentații. Am făcut și documentații pe care le-ați semnat dumneavoastră și vi le-ați asumat și dumneavoastră. Și au fost ok, nu a mai zis nimeni nimic. Am ținut și loc de șef serviciu o perioadă de timp, anul trecut. Deci nu poate să zică că anul trecut n-am fost ce trebuie. Acum doi ani eram bun, acum un an nu mai sunt bun.

NICUȘOR DAN: Atunci v-a evaluat altcineva, acum doi ani.

FUNCȚIONAR: Deci asta e (neinteligibil). Am înțeles, de plecat o să plec, nu mai stau.

NICUȘOR DAN: Când?

FUNCȚIONAR: Deci eu mai am până la 1 iunie, dacă nu cumva intru în operație... nu ies din medical și m-am transferat. Nu mă mai întorc aici la dumneavoastră dacă ziceți că dumneavoastră considerați așa...

NICUȘOR DAN: Săptămâna asta...

FUNCȚIONAR: Păi n-am cum săptămâna asta. Credeți că te poți transfera de pe o zi pe alta? N-avem cum. Eu știu că dumneavoastră aveți nevoie probabil de postul meu, nu?

NICUȘOR DAN: Am nevoie de postul dumneavoastră, da, sigur.

FUNCȚIONAR: Corect. De ce nu-i pensionați pe ăia care-s pensionați deja și ieri le-ați prelungit pensionările? Deci am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. O să iau măsurile care se impun și gata.

NICUȘOR DAN: Când?

FUNCȚIONAR: Nu pot să vă zic exact când. Deci nu pot să vă zic „mâine”. Dacă vă zic „mâine” și după nu se întâmplă, o să ziceți că v-am mințit. Am înțeles, cât de curând posibil am făcut pasul.

NICUȘOR DAN: Săptămâna asta.

FUNCȚIONAR: Nu pot să vă dau niciun răspuns. Deci nu pot să vă dau un răspuns săptămâna asta. Eu până la 1 iunie sunt în medical oricum.

NICUȘOR DAN: Ieșiți din medical...

FUNCȚIONAR: Nu pot să-mi ies din medical când trebuie să mă duc să mă operez. Sincer. Pot să ies eu din medical că vreau eu? Deci nu știți dumneavoastră...

NICUȘOR DAN: Îi spuneți medicului de familie sau cui v-a dat concediul medical să vă (neinteligibil) concediul medical după care vă faceți transferul și gata.

FUNCȚIONAR: Am înțeles, o să încerc să fac tot posibilul dacă aveți graba asta cu mine, am înțeles.

NICUȘOR DAN: Graba asta o avem de șase săptămâni de când a început discuția asta. Nu acum șase săptămâni a început discuția asta cu dumneavoastră?

FUNCȚIONAR: A început cu șeful meu.

NICUȘOR DAN: Păi și mesajul pe care vi-l transmit e același.

FUNCȚIONAR: Păi da, bun, dar încă sunt în medical, nu puteți să mă obligați să ies din medical ca să mă transfer. Deci n-am cum să fac treaba asta. Lăsați-mă să-mi termin medicalul și am ieșit. Nu pot să stau mult în medical, cât credeți că pot să stau?

NICUȘOR DAN: Păi stați de o lună jumate în medical.

FUNCȚIONAR: Păi de o lună jumate, cât pot să mai stau? Întreb și eu.

NICUȘOR DAN: Păi de une să știu eu?

FUNCȚIONAR: Păi nici eu nu pot să stau doi ani, stați liniștit, nici un an nici șase luni. Nu se poate sta în medical mai mult de 90 de zile. Nu vi-l blochez, v-am spus, mai sunt alte posturi libere, v-am mai spus, aveți posturi. A plecat Stratulat, e liber postul.

NICUȘOR DAN: Da, o să-l scoatem la concurs.

FUNCȚIONAR: Da, deci au plecat, nu cred că stați numai pe postul meu. Pentru ce, că aveți 50 de documentații. N-aveți nimic pe numele meu. Eu vă înțeleg, am bunăvoința, v-am înțeles, nu vreau să mai stau nici eu, m-ați înțeles? Mă transfer, dar nu pot imediat de pe azi pe mâine. Nu pot săptămâna asta azi e marți, când să mă duc, joi? V-am zis, aveți bunăvoința doar, atât am rugămintea la dumneavoastră, eventual vorbiți cu ei să modifice evaluarea, să-mi dea nota pe care o merit și să-mi aprobați transferul, atât.

NICUȘOR DAN: Veniți cu el și îl aprob.

FUNCȚIONAR: Vin, 100%. 1000%. Vă mulțumesc mult!

NICUȘOR DAN: Când veniți?

FUNCȚIONAR: Nu știu, o să vină doamna Drăgoi, nu o să vin eu.

NICUȘOR DAN: Să vină doamna Drăgoi, dar când?

FUNCȚIONAR: Zilele astea, poftiți.

NICUȘOR DAN: Bine, aștept.

FUNCȚIONAR: Până la 1 iunie... nu știu ce să vă zic. La revedere!