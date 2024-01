Agricultorii culeg în acest an roade inexistente. Cel mai călduros an din istorie a adus temperaturi peste limita normală și o secetă de nedescris în toate județele din țară, iar, la începutul anului, se văd pagubele lăsate în urmă de vremea extremă. Cum România nu are un sistem de irigații performant la nivel național, culturile oamenilor nu mai pot fi salvate.