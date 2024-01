Alin Blanariu, un bărbat în vârstă de 42 de ani, născut și crescut în satul Berești, s-a decis să ia măsuri pentru a remedia situația alarmantă a gropilor de pe drum. Împreună cu un alt localnic, el a hotărât să se implice activ și să repare strada folosind doar lopata și târnăcopul. Inițiativa lor s-a născut după ce Alin a fost la un pas să-și avarieze vehiculul grav din cauza gropilor care se întindeau pe drumul respectiv.

”Zilele trecute era apă prin gropi, nu am realizat și era să îmi rup mașina în două. Așa am decis să iau lopata și târnăcopul și să mă apuc să umplu aceste gropi. Aici, la Berești, suntem uitați de lume, e drum județean numai cu numele”, a spus localnicul cu inițiativă presei locale. Mai mult, bărbatul spune că pregătește e petiție semnată de consăteni pe care o va duce la Consiliul Județean Suceava.

Primarul comunei Hănțești, Daniel Olariu, a explicat situația: ”În Berești, în sat, am accesat două finanțări și am asfaltat mai bine de 2 kilometri. În rest, între localități, nu am mai avut cum asfalta, este drum județean și în administrarea Consiliului Județean”. Primarul spune că din 2012, de când este pe funcție, a făcut 20 de adrese către Consiliul Județean cu privire la DJ 209B.

De fiecare dată i s-a transmis că includerea drumului pe lista de investiții este avută în vedere, dar totul depinde de fondurile de investiții și priorități.

Situația nu afectează doar vehiculele localnicilor, ci și accesul la transportul public. Din 2015, satul Berești nu mai beneficiază de serviciul de transport în comun, ceea ce înseamnă că rezidenții trebuie să se bazeze pe servicii costisitoare de taxi pentru a ajunge în municipiul Suceava.

