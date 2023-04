Solemnitatea slujbei de Ramadan a fost întreruptă de o felină buclucașă, care nu părea deloc pătrunsă de fiorul religios. Dimpotrivă, pisica și-a văzut în continuare de treabă și a escaladat imamul, care a trebuit să își continue cântecul.

A cat appeared to enjoy the prayers of Sheikh Walid Mehsas at a mosque in Algeria, jumping up and rubbing against his face as he was praying \"Taraweeh\", a nightly prayer occurring every evening during the Muslim holy month of Ramadan. pic.twitter.com/8cytG7jrK5