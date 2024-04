Se pare că România a devenit parte a Spațiului Schengen doar pe hârtie, cel puțin deocamdată. Toți pasagerii unui avion sosit din România au fost verificați de polițiștii francezi pentru documente. Printre aceștia, s-a numărat și europarlamentarul Vlad Gheorghe, care a filmat în aeroportul din Paris și a distribuit imaginile pe internet.

Vlad Gheorghe a relatat că atunci când a cerut lămuriri agenților, aceștia au răspuns ridicând din umeri, și au declarat că doar respectă ordinele superiorilor.

"Nici un #schengen: m-a oprit poliția la avion la #Paris ! Discriminarea continuă, îi umplu de plângeri! Inițial au vorbit în engleză. Când s-au prins că e de rău, n-au mai știut decât franceză. Ghinion, că știm și franceză și am putut comunica. Nu au reușit să ofere nicio explicație", a scris Vlad Gheorghe în descrierea clipului de pe TikTok.

Câți români ar fi de acord cu închiderea supermarketurilor în weekend. Studiul care pune capac oricăror tentative legislative pe această temă

"Bine am intrat în Schengen. Ne verifică pașapoartele tuturor. Drăguț, nu? Franța. Schengen, dar nu chiar! Uite, ăsta e Schengenul. Uite-i cum stau frumos la... cum stau la avionul de România", spune Gheorghe în videoclipul său.

"Tocmai am avut o discuție cu ei. Poate se supără la loc. Tocmai am avut o discuție cu ei. Am întrebat dacă fac controale random. Au spus că verifică și Germania și alte țări. Dar, am întrebat după aceea, dacă merg la avionul de Germania. Nu au știut ce să-mi zică. Au spus că le zic superiorii unde se meargă.

Asta e Schenghen. Așa ne primesc ei. Am luat frumos numărul matricolul al celui care zicea că este superior. Și o să facem frumos protest peste tot. Și scriu și la Comisia Europeană. Că... dacă asta e Schenghenul, că ne mută frontiera la ieșirea din avion... practic o graniță mai rapidă. Nu e problemă, că o să le facem plângeri peste tot", mai spune Vlad Gheorghe.

Telefoanele, în locul buletinului, noul ordin venit de la UE