Berbec

In general problemele profesionale te vor incolti astazi. Probleme care au iesit la suprafata iti solicita atentia pentru solutii imediate. Te simti nesigur si lipsit de suficienta incredere pe moment, indoindu-te de alegerile pe care le faci. Este cel mai bine, asadar, sa lasi deoparte deciziile majore si sa te focusezi pe ce e mai putin important dar mult mai placut. Ai nevoie de asa ceva ca sa nu faci greseli greu de corectat in viitor. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim, scrie Sfatul Parintilor.

Taur

Optimismul si pozitivitatea iti vor marca in bine ziua, din fericire. Esti pregatit sa te duci in exterior, sa calatoresti, sa circuli si sa te bucuri de orice moment minunat alaturi de prieteni si cei dragi. Ai putea intalni mici probleme de comunicare, dar nimic care sa te ingrijoreze. Daca nu gasesti cuvintele potrivite, mai bine taci. E mult mai bine decat sa apara vreun conflict. Alte zodii au o zi mai iritata, deci macar tu sa fii echilibrat si precaut. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim.

Gemeni

Sentimentul de a dori sa te ascunzi sub plapuma inca este aici. Asta se intampla pentru ca ai obosit si corpul iti cere odihna. Cand esti cu energia scazuta, ti se pare si ca alti oameni nu te sustin si esti nesigur. Atentie, nu iti deteriora relatiile cu cei dragi din cauza unei neintelegeri ce se poate elimina cu o portie zdravana suplimentara de odihna si cu o activitate doar tu pentru tine care sa iti reconfirme iubirea ta pentru tine. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim.

Rac

Esti destul de plin de tot felul de provocari ale saptamanii si ultimului timp, nu neaparat negative dar consumatoare de rezerve de energie, drept pentru care te simti obosit. Din acest motiv, risti sa folosesti orice ocazie sa dai vina pe cei dragi pentru orice nu functioneaza asa cum ai dori. Atentie la tensiunea interioara, poate avea un varf azi. dar daca te uiti cu atentie si detasare, nimeni nu e de vina, nici tu nici altii. Uneori asa este viata. Lucruri se intampla si ele cauzeaza stres si depinde de tine sa corectezi situatia, intai corectandu-ti starea. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim.

Leu

Responsabilitatile care ti se cer sau pe care ti le impui pot fi prea mari si iti cam ia din rezervele de energie in dorinta ta de a te misca repede. Pot aparea si dificultati de comunicare cu cei dragi, ceva ti se pare ciudat in aer. In aceasta confuzie, evita sa iei decizii importante. In weekend te vei destresa si lamuri mai bine ce si cum. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim.

Fecioara

Astazi vei fi plin cu un puternic sentiment de energie iar dispozitia ta va fi radianta. Foloseste asta ca sa petreci timp cu prietenii sau facand ceva ce iti place mult. Pe masura ce ziua avanseaza, ai putea sa te zbati sa ai control asupra gandurilor si actiunilor tale. O stare de iritare si anxietate te poate face sa fii conflictual cu cei din jur. Chiar este timpul sa te calmezi, sa respiri adanc si sa o iei mai usor. Nu are sens sa iti periclitezi relatiile din cauza unei stari trecatoare. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim.

Balanța

Ziua de azi iti poate fi monopolizata de mai multe subiecte de natura familiala care iti solicita o solutie imediata. Incearca sa reactionezi calm si intr-o maniera matura cu cei din jur, altfel exista riscul sa generezi chiar tu o serie de conflicte. Asigura-te ca ramai neutru in orice discutii aprinse cu prieteni apropiati si ca nu tii partea nimanui in mod deosebit. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim.

Scorpion

Astazi, spre deosebire de multe alte zodii, esti intr-o dispozitie foarte buna si abia astepti sa scapi de rutina, sa iesi si sa ai o zi placuta in compania unor oameni la care tii. Ai putea sa te confrunti cu unele sincope de comunicare care te pot demoraliza, insa nu face asta. Incearca sa ramai calm si sa gandesti bine inainte sa vorbesti. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim.

Săgetător

Esti plin de vise si ambitii dar ai nevoie sa fii mai activ, sa indraznesti si sa fii determinat daca vrei ca ele sa devina realitate. Daca te gandesti mai bine, vei vedea ca ai idei bune la care aplicand o buna strategie ajungi repede la rezultate. Risti sa te cam indoiesti de tine in a doua parte a zilei, dar nu lasa asta sa te dea inapoi. Nu te intrista de nimic ce oricum e temporar. Starile mai vin dar mai si pleaca. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim.

Capricorn

Lucruri noi se dezvolta in fata ta cu viteza mare, prea mare pentru cum te simti tu bine, iar asta te poate face iritabil si schimbator azi. ia-ti un moment pentru a te calma. Ai rabdare si fa tot ce poti sa te adaptezi noilor circumstante si vei avea sansa sa iti pui treburile in ordine asa cum vrei. nu este o zi in care sa iei decizii importante care pot avea consecinte directe asupra viitorului. Lasa-le pentru o zi mai favorabila. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim.

Vărsător

In ciuda felului tau de a fi, azi ai pase de pesimism si chiar disperare pe alocuri. Ziua are provocarile ei si ti se pare ca nu le poti face fata asa cum ai vrea, iar asta te demoralizeaza. Este cel mai bine sa te retragi mai repede din agitatia zilei si sa privesti obiectiv situatiile. Accepta orice exact asa cum este si nu opune rezistenta la ce se intampla. Asta te va face sa te simti mai bine, mai ales ca nu ai acum puterea sa schimbi chiar totul. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim.

Pești

Astazi te poti simti foarte sensibil si vulnerabil, fapt ce te determina sa cauti compania persoanei apropiate mult mai mult decat alta data. Nu iti lasa nervii declansati din senin sa iti deterioreze relatiile. Nu ai nevoie sa creezi probleme acolo unde nici nu exista. Vin curand zile mult mai bune. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim.