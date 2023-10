Luna va forma un aspect tensionat cu Venus si ne va putea impinge spre singuratate, mai ales cand ne simtim lipsiti de un partener de conversatie. In acest timp, unele conexiuni se pot confrunta cu invidie sau neloialitate ce ne-ar putea face sa suferim.

Cu Luna si Jupiter in opozitie, ziua poate aduce si drama sau reactivitate emotionala, ce poate pune la incercare relatiile si conexiunile noastre cu cei din jur. Este important sa mentinem echilibrul si sa evitam agitatia cat mai mult posibil, pentru a nu pune in pericol aceste conexiuni. In acelasi timp, momentul poate fi favorabil pentru a ne intensifica dorinta de a invata ceva nou sau de a calatori.

In finalul zilei, aspectul intre Soare si Neptun poate trezi nelinisti sau incertitudini. Ne putem simti nesiguri in anumite situatii sau poate prea increzatori in altele. Important este sa evitam luarea deciziilor importante in aceasta perioada si sa acordam atentie mai mult faptelor, iar nu doar intentiilor. In acest fel, putem avea o zi productiva si satisfacatoare.

Horoscop zilnic BERBEC

Fecioara este mereu preocupata de detalii, deci Venus in Fecioara te va influenta sa fii mult mai atent in a vedea toate acele lucruri mici ale vietii pe care poate le iei de buna, ca si cum ti se cuvin. Fii atent la un superb apus de soare, la un bebelus ce zambeste, la o floare, la copiii razand si jucandu-se, la un caine mestecand un os, la multitudinea de culori de produse din piata. Lucrurile simple din frumusetea aflata in jurul nostru ne aduc cele mai mari placeri. Descopera-le constient si bucura-te.

Horoscopul zilei TAUR

Pentru tine, Venus in Fecioara iti ofera o buna perioada si oportunitate sa faci orice care sa te faca sa te simti mai sanatos si mai reintinerit. De exemplu, fa-ti un masaj sau un abonament la masaj, fa un tratament facial sau de reflexoterapie, mergi la un spa, fa-ti orice simti pentru binele tau. Iubeste-te asa cum meriti prin actiuni practice si concrete, nu doar prin idei.

Horoscop azi GEMENI

Incepe o perioada minunata in care sa te ocupi de tine si de corpul tau in caz ca ceva nu merge asa cum vrei. Mergi la dentist sa iti verifici dantura. Mergi la medic daca ceva te supara. Stiai ca multa lume sufera de alergii, lipsa de energie, oboseala cronica sau dureri de spate si doar si-au adaptat viata cu aceste probleme ca sa mearga mai departe ? Nu este in regula. Vezi ce mananci in caz ca te simti obosit.

Horoscop zilnic RAC

Venus face un aspect cu Luna si este o buna ocazie sa faci curatenie si sa scapi de tot ce nu mai ai nevoie. Creaza mai multa ordine in viata ta si fa pasi practici ca sa obtii asta. Cel mai bun lucru cu acest tranzit ete ca vei simti o uriasa satisfactir cand incepi sa faci toate acestea si rezolvi tot ce ai amanat pana acum.

Horoscopul zilei LEU

Planeta iubirii Venus in meticuloasa Fecioara adora sa fie productiva, deci si tu vei avea nevoia de a face curat in anumite zone din casa si din viata si sa le faci sa arate din nou respectabile. Ai cumva o camera acasa sau dulapuri pline cu lucruri de care nu te mai atingi, spunandu-ti ca te vei ocupa intr-o buna zi de ele ? Ei bine, acum este acea zi.

Horoscop azi FECIOARA

Urmeaza o perioada excelenta sa iti infrumusetezi casa. De exemplu, cumpara-ti flori proaspete in glastra, ia plante noi, o pictura, o patura frumos colorata sau orice care te inveseleste si iti creste starea de bine acasa, crescandu-ti vibratia.

Horoscop zilnic BALANTA

Procesul de debarasare de ce nu mai ai nevoie aduce deseori si bani mai multi in viata ta. Cand ceva nu functioneaza bine sau este prea congestionat, blocheaza si alte zone ale vietii cum sunt banii. Daca ai o gradina in care au crescut prea mult plantele, ocupa-te de ea. Poate ai reparatii de facut sau ceva practic ce trebuie fixat. Daca e asa, acum este momentul.

Horoscopul zilei SCORPION

Venus, planeta ce conduce iubirea si banii, adora sa fie productiva, asa cum esti si tu mereu. Cu Venus in Fecioara, iubirea devine practica si trebuie sa aiba un scop bine definit, scrie Sfatul Parintilor. Este, asadar, timpul sa te uiti cu atentie care iti este urmatorul scop pentru propria iubire de sine si pentru iubirea pe care o porti celor dragi. Atentie. Evita cicaleala si critica in numele iubirii.

Horoscop azi SAGETATOR

Exista tot felul de teste care iti pot indica daca obiceiurile zilnice de viata iti sustin sanatatea sau nu. Fa maximum din acest traznit cu Luna si Venus in Fecioara, ca sa inveti cat de multe poti cu privire la ce sa mananci, ce sa faci ca sa fii in forma maxima. Citeste, pune intrebari si vei vedea ce imbunatatiri mari vei avea in starea ta generala de bine.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Este foarte posibil sa devii foarte interesat de domeniul sanatatii si al vindecarii, acum cu Venus in Fecioara, incat sa participi la un workshop si sa obtii o instruire in acest sens. Poate te intereseaza chiar domenii alternative precum homeopatia, naturopatia, osteopatia. Oricare ti-ar fi atractia, urmeaza aproape o luna in care esti sustinut sa aprofundezi domeniul.

Horoscopul zilei VARSATOR

Fecioara coordoneaza profesii precum medicina alternativa si este si specialistul in plante din zodiac. Cu Venus in Fecioara, si tu vei fi interesat acum de acest domeniu, cu scopul final clar de a-ti oferi tie si celor dragi mai multa iubire practica prin ingrijire si vindecare. Sunt foarte multe produse naturale eficiente disponibile. Desi tratamentele alopate sunt necesare uneori, ele au si efecte adverse. Avantajul medicinii naturopate este ca permite corpului sa se vindece din interior spre exterior. Aprofundeaza domeniul, asta ti se recomanda.

Horoscop azi PESTI

Venus in Fecioara te indeamna sa fii preocupat de perfectiune. Ca sa atingi perfectiunea, vei avea tendinta sa vezi lucrurile care nu functioneaza. Daca partenerul sau familia au obiceiuri enervante pentru tine, vei avea tendinta sa le spui. Tine insa cont sa ai abordari de critica constructiva. Priveste perioada ca pe o oportunitate de a creste in relatiile de iubire manifestand mai multa intelegere decat sa sufoci lumea cu a le scoate ochii cu ce nu e in regula la ei.

