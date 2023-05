Horoscopul zilei de joi 4 mai 2023. O zi cu emotii pozitive!

Horoscopul zilei BERBEC

Daca simti cum te cuprinde un puternic curent de electricitate sociala, urmeaza curentul pana la sursa (poate sa te surprinda sursa). Incepi sa vezi pe cineva intr-o cu totul alta lumina si aceasta persoana foarte probabil ca va incepe sa te vada in alta lumina la randul sau, scrie Sfatul părinților. Este inceputul fazei de a-ti reinventa viata – timpul este tocmai bun pentru a face schimbari. Da-ti drumul de la restrictii autoimpuse si fara sens. Fa ce simti ca este bine si frumos pentru tine.

Horoscopul zilei TAUR

Felul in care o persoana din viata ta intotdeauna vorbeste cu dublu inteles incepe sa te frustreze iar azi aceasta frustrare poate ajunge la furie. Este in regula daca iti pierzi cumpatul, doar nu deteriora nicio relatie azi. Lasa persoana sa stie ca timpul tau este pretios, prea pretios sa fie pierdut pe un comportament nepotrivit. Explicatiile tale clare si pasionale pentru adevar pot aduce claritate in relatie.

Horoscopul zilei GEMENI

Iti trebuie mult mai putina energie decat ai crede ca sa explorezi ceva nou, deci lasa balta scuzele ! Ai tot timpul si toata energia de care ai nevoie. Nu ai cum sa planifici o aventura reala, deci nu iti mai tot consulta calendarul si agenda in loc sa te implici in activitati distractive spontane. Trebuie sa te scufunzi direct in orice si si lasi Universul sa iti dicteze macar o zi fara sa te implici cu controlul. Imbratiseaza surprizele cu bratele deschise !

Horoscopul zilei RAC

Poate fi un moment azi in care realizezi brusc ca, in timp ce tu ai luat lucrurile intr-un ritm dragut si linistit, multi altii ti-au luat-o inainte cu energie la galop ! Nu te panica, tu faci lucrurile intr-un fel care este corect pentru tine si asta este cel mai important. Ritmul tau incet dar sigur iti va aduce rasplata pana la urma. Fii atent sa nu te mai compari cu altii acum. Fiecare are forte diferite in actiune in viata lor si tu ai propriile tale puncte forte pe care sa te focusezi acum.

Horoscopul zilei LEU

Poate ai vrea sa cumperi o agenda mai mare in care sa notezi datele cunostintelor pentru ca te alegi in perioada aceasta cu multe date noi. Nume noi si fete noi iti vor trece prin atentie, umplandu-te cu posibilitati si entuziasm. Daca esti interesat sa iti cresti cercul social sau sa iti expandezi conexiunile in cariera, este una din acele zile. Dar daca esti ok asa cum esti acum, cu actualul numar de cunostinte pe care le ai acum in viata, foloseste aceasta noua energie pentru ceea ce este si nu incerca sa tii nicio evidenta. Ce vine la rand, vine.

Horoscopul zilei FECIOARA

Tocmai cand ai putea crede ca ratezi o oportunitate azi, iti vei aminti o informatie cruciala care va salva situatie. Sau daca un prieten incearca sa se decida ce cadou sa cumpere cuiva, tu vii cu ideea perfecta. Ziua poate veni cu tot felul de asemenea exemple pentru a-ti arata ce buna iti este memoria si sa te indemne sa pretuiesti asta. Si ai putea investiga moduri noi sa o mentii asa si sa o si imbunatatestin in viitor – studiind o limba straina, de exemplu.

Horoscopul zilei BALANTA

A te inconjura cu multi oameni ce gandesc la fel ca tine este de regula o idee buna, dar facand asta azi iti limitezi creativitatea. Cu siguranta nu ai nevoie de insi sa tot fie de acord cu tot ce spui apoi sa te complimenteze pentru ceea ce spui. Ai nevoie si de putina frictiune in viata ta, in special azi. Cauta oameni care au opinii diferite de ale tale, vei beneficia de ce vor aduce in viata ta. Cand intalnesti pe cineva care iti schimba opiniile, atunci ai crescut.

Horoscopul zilei SCORPION

Daca se anunta o petrecere la orizont, asigura-te ca esti unul din cei ce ajunge primul si nu uita sa iti iei pantofii de dans ! Trebuie sa iti cresti energia la cote ridicate si acesta este un mod perfect sa o faci. Chiar daca inca simti nevoia sa hibernezi acasa, va fi intelept pentru tine sa iesi in lume cat de repede poti. Da-ti o ora sau doua de stat in prezenta oamenilor veseli si starea de spirit se va schimba spre o directie exuberanta si distractiva.

Horoscopul zilei SAGETATOR

Ti-ai proiectat propriile frici si nesigurante pe altcineva ? Priveste bine persoana cu care ai un conflict acum. Iti bazezi sentimentele fata de persoana pe presupuneri neverificate ? Este timpul sa privesti obiectiv. Lasa deoparte emotiile si priveste doar la fapte. Daca nu faci asa, iti poti respinge un aliat puternic sau un prieten ce te inspira.

Horoscopul zilei CAPRICORN

A evita conflictul este deseori o idee inteleapta dar chiar acum daca faci asta presupune un efort mare din partea ta. Ar trebui sa infrunti o situatie frontal si sa exprimi focul interior care s-a adunat incet incet in timp. Nu va disparea de la sine si daca pretinzi asta vei avea mai mult stres. Este ca atunci cand dai la o parte un bandaj de pe o rana : cu cat faci mai repede miscarea, cu atat mai putina durere vei simti. Fii deschis, fii sincer si nu da inapoi.

Horoscopul zilei VARSATOR

Influentele din viata ta azi sunt preponderent de natura masculina. Asta poate sa insemne ca barbatii joaca rol principal in dramele puse in scena sau ca oamenii din jurul tau manifesta caracteristici stereotipe masculine cum ar fi agresivitatea si competitivitatea. Pentru mai multa armonie a zilei, nu incerca sa te incadrezi si tu in acelasi tip de energie. Echilibreaz-o cu caracteristici stereotipe feminine cum ar fi cooperarea si empatia.

Horoscopul zilei PESTI

Tine-ti ochii deschisi azi si urmareste unde te duci pentru ca daca nimeresti in mijlocul unei discutii aprinse te poti arde. Certurile ce se repeta intre doi oameni cunoscuti te confuzeaza – de ce nu reusesc sa isi puna neintelegerile la pace o data pentru totdeauna ? Abilitatile tale de a impaca oameni si a aduce pacea sunt puternice dar sunt irosite fara folos daca te implici aici. Te poti gandi ca oamenii care se cearta nu fac decat sa isi faca viata mizerabila unul altuia dar este foarte probabil ca lor le place frictiunea dintre ei. Sunt multi oameni dependenti de nefericire.