În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, Victor Ponta a făcut declarații zdrobitoare despre liderii politici care luptă în campania electorală. Fostul premier spune că are o simpatie personală pentru Cristian Popescu Piedone și că este doar o victimă în întreg scandalul iscat după incendiul de la clubul Colectiv. De asemenea, Ponta crede că spre deosebire de medicul Cîrstoiu, Piedone are avantaj în ceea ce privește administrația publică. Referitor la Klaus Iohannis, fostul premier spune că știe să controleze deciziile politice din țară, dar nu îi dă șanse pentru șefia NATO.