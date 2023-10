De acum, puteti simti cum energia astrala de weekend-ul 27-29 octombrie va schimba lucrurile in moduri pe care nu le-ati mai experimentat. Asta e pentru ca Luna Plina in Taur aduce cu ea o serie de aspecte care ne vor ajuta sa ne deschidem la nemarginitul potential al universului. Indiferent de zodia voastra, Jupiter va fi pe deplin pregatit sa va ofere un suflu nou de inspiratie si sa va arate care sunt sursele de lumina si putere in aceste zile incarcate de schimbari.

Horoscop weekend. BERBEC

Aspectele astrale iti cresc in weekend intuitia. Ca atare, sunt sanse mari sa simti in avans un potential conflict sau neintelegere. Partea buna de aici este ca poti anticipa si cum sa iti multumesti partenerul si sa pregatesti o surpriza pe placul sau. Cu energia armonioasa ce curge acum, aceasta este reteta perfecta pentru liniste in cuplu. Te poti baza pe prietenii apropiati sa te asiste in aceasta surpriza pe care o pui la cale. Daca esti Berbec singur, lucrurile se anunta promitatoare in zona romantismului. Daca ti-ai facut temele bine, ai petrecut destul de mult timp sa te acomodezi cu persoanele noi. Miscarea noua a planetelor te incurajeaza acum sa duci lucrurile la un nivel urmator. Daca stii ce vrei pentru viitor, vei sti si ce sa faci. Totusi, nu strica sa iti mentii optiunile deschise.

Horoscop weekend. TAUR

Provocarile se pare ca s-au diminuat iar in weekend vei avea parte de pace si liniste. Un conflict cu un membru de familie se va rezolva. Comunicarea este un aspect important acum. Este mai benefic sa te deschizi despre ce gandesti si simti in cuplu decat sa tii in tine ca intr-o oala sub presiune. Asteapta-te si la vesti bune care pot veni la pachet cu unele propuneri, deci e nevoie sa iti gandesti pasii cu claritate. Daca esti singur, poti da nas in nas intr-un strain si asta poate duce la o poveste pasionala de dragoste. Inainte de a te implica emotional, renunta sa vezi conexiunea doar sursa de distractie pentru ca asta aduce situatii negative. Emotiile iti pot fi obturate si risti sa nu vezi imaginea de ansamblu. Asculta-ti vocea interioara ca sa eviti problemele. Misterul duce la curiozitate care vine la pachet cu mult risc. Ramai aproape si de prietenii apropiati care te pot face constient de realitate.

Horoscop weekend. GEMENI

Daca ai de gand sa fie mai serioase lucrurile in relatia ta, exprima-ti clar aceste intentii. Pune la cale activitati pe care sa le faci impreuna cu partenerul. Munca de echipa intareste relatia si cu o conexiune mai solida poti vorbi mai usor despre ce urmeaza intre voi. Daca exista planuri pe care ti le-ai facut pentru acest weekend si apar motive pentru care ele nu se intampla, nu fii frustrat. Exista intotdeauna un motiv in Univers pentru asa ceva si oricum iesi in castig daca alegi sa privesti lucrurile pozitiv. Daca esti inca singur, te poti simti motivat in weekend sa te intalnesti cu lume. Relatiile esuate ti-au pus la indoiala abilitatea de a fi intr-o relatie stabila. Cu energia pozitiva ce curge de la astre, iti vei depasi anxietatile si poti gandi mai clar. Invitatiile sociale te ajuta sa te vindeci iar interese de amor te pot aborda mai usor. Coboara zidurile ca sa poti fi vazut.

Horoscop weekend. RAC

Energia puternica astrala a weekendului iti poate imbunatati exprimarea de sine. Te vei asuma si afirma mai mult si vei avea deschiderea de a discuta cu incredere orice subiect in cuplu si nu numai. Personalitatea ta calma poate te-a pus intr-o situatie neplacuta iar oamenii au profitat de pe urma bunatatii tale. Acum nimeni nu iti mai dicteaza ce sa faci. Vei fi mai respectat, in special de partener. Daca esti inca singur, a cunoaste oameni noi este un avantaj pentru tine. dragostea este imediat dupa colt, deci fii constient de asta si fii deschis cand cineva doreste sa se apropie de tine. cineva din trecut poate reaparea acum. Se anunta o reintalnire placuta, dar mai mult decat prietenie nu va mai fi.

Horoscop weekend. LEU

Foloseste-ti energia suplimentara pe care o primesti de la astre si de la planetele ce sunt acum in zodia ta ca sa iti cresti calitatea vietii de amor. Lucrurile se anunta bune in relatia ta dar mereu poti gasi moduri sa fie si mai bune. Increderea de sine va straluci si asta iti aduce apreciere de la partener. Cu energia calma ce curge intre voi, gandeste-te sa faceti impreuna planuri de calatorie. Reincarca-ti sufletul si dedica-ti timp si pentru tine. imputernicirea de sine face minuni. Daca esti singur inca, poti avea constientizari minunate. Folosind energia pozitiva ce curge, poti depasi vechi rani pe care le-ai tinut deschise atat de mult timp. Fa cate un pas pe rand si lasa acele ziduri sa cada. Cand incepi sa te deschizi, capeti incredere sa cunosti oameni noi si sa porti conversatii placute si usoare. Asa poti intalni un nou interes de amor.

Horoscop weekend. FECIOARA

Fii pregatit in acest weekend sa oferi sustinere partenerului tau. O schimbare in starea de spirit generala poate fi un strigat de ajutor. Fii atent si sensibil la schimbarile majore din cuplu cum ar fi izbucnirile emotionale care iti arata ca sunt lucruri de privit si rezolvat. Sufletul tau delicat si plin de compasiune poate ridica vibratia dintre voi. Astrele iti ofera energie buna cu care poti comunica mult mai usor in doi. Fecioare singure, energia astrala va va pune in dispozitie fericite iar planetele sunt focusate din plin pe dragoste si romantism. Ai pus ochii pe cineva ? Profita si fa un prim pas. Comunicarea iti este buna acum, deci implica-te in conversatii deschise si oneste. Nu iti face prea mari preocupari cine ce crede, vei lasa o impresie foarte buna daca esti degajat si sigur pe punctele tale forte.

Horoscop weekend. BALANTA

Desi ai destul de multe lucruri de facut si o viata activa, dedicarea ta pentru relatie o va mentine in topul prioritatilor tale, cu armonie si pace. Cu rabdare vei gasi balanta intre munca si cuplu. Eforturile vor fi apreciate si loialitatea recunoscuta. Cheia pentru tine este sa comunici onest si fara ezitare. Nu lasa lucrurile sa capete proportii inainte de a te deschide. Daca esti singur, foarte posibil ca preferi acum sa stai mai mult in interior si sa iti minimizezi prezenta in cercul social. Astrele anunta schimbari si dezvoltari pozitive puternice. Un interes de amor potential iti poate schimba efectiv viata. Daca ai indoieli, asculta-ti intuitia. Fii mai deschis la posibilitati si mai putin pretentios daca vrei sa traiesti bucuria de a fi in cuplu.

Horoscop weekend. SCORPION

Atunci cand pui apa rece pe fata, rata batailor inimii scade si sangele este scos din organele vitale pentru ca corpul sa te pregateasca pentru contactul cu apa. Esti cu mult mai important pentru alti oameni decat ai anticipat iar aceste zile sunt despre a arata cum un singur contact cu ei le poate influenta intregul sistem de viata. Stai constient de responsabilitatile tale in proces altfel te poti autoexclude din ce este foarte important pentru tine si pentru ei. Respecta pe ceilalti cautand sa dai inapoi acelasi respect pe care il pretinzi si tu.

Horoscop weekend. SAGETATOR

O energie a veseliei va curge usor spre tine in weekend si te va face sa fii mai impulsiv. Copleseste-ti partenerul cu atentie si fii mai intim. Asta iti da o pauza mentala binevenita de la stresul profesional. Daca te simti vinovat ca esti prea ocupat, aceasta portie de energie iti va oferi motivatia de a schimba activitatile in care te implici. Pretuieste toate momentele placute de cuplu oricat de banale par a fi si da drumul oricaror nemultumiri si critici ce asa de usor iti vin in minte si gura. Pentru Sagetatorii singuri, bucura-te de o portie de incredere de sine si imputernicire de la astre. Vei simti schimbari pozitive in mai multe zone de viata. Daca alegi sa sari intr-o relatie sau alegi sa iti mai decalezi startul unui cuplu, tot te vei simti o persoana puternica. Comunicarea este un punct important acum. Foloseste-o cu intelepciune. Nu e nimic de care sa te temi.

Horoscop weekend. CAPRICORN

In acest weekend, relatia de cuplu se anunta a fi linistita si stabila. Nici conflicte care sa o impiedice sa curga lin nu se anunta. Petrece timp cu familia si cu prietenii. Ai sensibilitate crescuta acum care te ajuta sa simti detaliile si nuantele pentru a rezolva orice problema, scrie Sfatul Parintilor. Ofera sustinere morala cui are nevoie de ea. Si mai ales ofera loialitate. Daca esti singur, comunicarea este un aspect forte astral acum pentru tine. cautarea ta de iubire poate progresa rapid cu ajutorul unui prieten de incredere. Posibil sa ai nevoie de un prieten comun implicat pentru ca o conversatie onesta sa aiba loc. Te inconjori cu oameni destepti ca tine si sunt sanse sa intalnesti pe cineva compatibil tie. Asculta-ti vocea interioara si ia lucrurile pe rand, pas cu pas.

Horoscop weekend. VARSATOR

Un aspect important pentru tine in acest weekend este sa compensezi lucrurile in cuplu. Daca exista anumite tensiuni cu partenerul tau, straduieste-te sa indrepti relatia. Daca mentii distanta, asta poate duce la pieirea sentimentului de dragoste. Daca vrei sa iti salvezi relatia, actioneaza acum cu iubire si ai rabdare. Schimbarile pozitive pot fi gradate dar necesita efort din partea ta. Comunica deschis si fa compromisuri la nevoie. Daca esti Varsator singur, asuma-ti riscuri. Comporta-te si simte-te usor la inima si fara griji. Apreciaza libertatea care vine la pachet cu a fi singur. Daca cineva iti da semnale mixte, poti alege sa dai drumul acestei situatii si sa astepti sa apara o persoana mai potrivita. Reconecteaza-te cu prietenii de suflet pentru o aventura pe cinste ca de final de saptamana.

Horoscop weekend. PESTI

Foloseste aceste zile pentru a analiza si lua decizii importante in cuplu. Daca neglijezi o situatie existenta intre voi, calitatea sau longevitatea relatiei se poate deteriora. Profita de energia pozitiva care curge acum pentru a aborda rani vechi si nesigurante recurente ce te trag in jos. Incearca o abordare diferita ca sa obtii un rezultat mai bun decat pana acum. Daca e nevoie sa fii vulnerabil ca sa iti salvezi relatia, fa-o. Ai incredere ca dragostea invinge. Daca esti singur, fii flexibil pentru ca planurile se pot schimba de la un moment la altul. Dragostea de cuplu este mai slab reprezentata astral pentru tine acum, deci e intelept sa te petreci mai mult timp cu scopul de a-ti hrani sufletul. Reincarca-ti-l si priveste in tine ca sa stii care e cararea ta. Investeste timp din belsug pentru starea ta de bine. Gaseste o noua rutina de fitness pentru a avea un corp si o minte sanatoasa.

