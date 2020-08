HALUCINANT: declarați pozitivi la coronavirus deși nu și-au făcut teste

“Trebuia să fac o intervenţie chirurgicală minoră, pe care am tot amânat-o din cauza pandemiei de coronavirus, iar înainte de asta am vrut să mă testez pentru COVID-19. Mi-am făcut testul pe banii mei, la Spitalul Victor Babeş din Timişoara şi cum rezultatul a fost pozitiv, m-am carantinat acasă, unde locuiesc şi părinţii mei, dar şi bunica, în vârstă de 71 de ani, cu care de altfel am şi intrat în contact, în zilele de dinainte de a afla că sunt pozitiv”, a declarat Raul Bastean.

După câteva zile, a fost testată şi familia tânărului, dar şi iubita acestuia însă rezultatele au întârziat. Aşa că Raul a sunat la DSP şi a vorbit cu un medic epidemiolog, care i-a spus telefonic, că rezultatele sunt negative.

Apoi a primit şi în scris rezultatele, sub forma unei liste semnate de Lucian Mihoc, şeful Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Timiş. Tabelul a fost trimis la Primărie, iar de aici a ajuns la Raul, care astfel a aflat cu stupoare că părinţii, bunica şi iubita lui sunt infectaţi cu SARS-COV-2.

Tânărul a observat mai multe greşeli, dar şi că pe listă apar ca fiind pozitivi şi părinţii fetei, care nici măcar nu au fost testaţi. Raul sunat din nou la DSP şi a cerut explicaţii, iar în scurt timp a primit un e-mail în care este anunţat că de fapt toate rezultatele sunt negative.