"Este o realitate. Din cauza termperaturilor scazute, oamenii au nevoie sa se incalzeasca mai mult. Mirosurile de genul acesta au aparut, iar explicatiile unor concetateni au fost urmatoarele: Sunt cetateni care merg la magazin Secon Hand (SH - n.r.) si iau hainele care nu se vand si le baga pe foc.

Din pacate, este un element care arata disperarea care exista, iar aceatsa disperare o vedem nu doar la nivelul acestor oameni necajiti si la nivelul tuturor romanilor si asta pentru ca anul 2023 a venit cu o realitatea foarte trista.

Aceasta situatie disperata poate face ca in orice moment oamenii sa nu aiba cu ce sa se incalzească, sa ajunga sa se imbolnaveasca, sa ajunga la spitale", a declarat Dumitru Chisalita, expert in energie, pentru Realitatea PLUS.