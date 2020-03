Guvernu Cîțu la ziua votului în Parlament - Care e programul zilei

Parlamentul se reuneşte în şedinţă comună joi, de la ora 16,00, pentru învestirea Guvernului propus de premierul desemnat, Florin Cîţu.



Potrivit Regulamentului comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru ca şedinţa în care se va vota învestirea guvernului să se poată desfăşura, este nevoie de prezenţa în sală a cel puţin 233 de parlamentari. Toate grupurile parlamentare au anunţat că vor fi prezente la şedinţă pentru a asigura cvorumul, spre deosebire de şedinţa precedentă, în cazul Guvernului Orban II.



Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, fiind necesar, de asemenea, ca 233 de parlamentari să se exprime în favoarea Cabinetului Cîţu. Votul este secret, cu bile.



PSD are 202 parlamentari, PNL - 113 parlamentari, USR - 40, Pro Europa - 21, UDMR - 30, minorităţile naţionale - 17, PMP - 15 deputaţi, fiind şi 27 de parlamentari neafiliaţi.



Liberalii au avut negocieri cu alte grupuri parlamentare, cu excepţia PSD, pentru formarea unei majorităţi, însă nu au precizat dacă vor vota în favoarea Guvernului Cîţu şi dacă renunţă la alegerile anticipate.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că parlamentarii liberali vor fi prezenţi la şedinţa privind învestirea Guvernului Cîţu.



"Parlamentarii PNL vor face ceea ce este mai bine pentru ţară, vor acţiona în cadrul constituţional şi alături de noi sunt implicaţi în încercarea de a forma o majoritate parlamentară. Parlamentarii PNL vor fi prezenţi şi cred că acest lucru este normal pentru toţi parlamentarii, indiferent din ce formaţiune politică fac parte", a spus Orban.



Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat luni că Guvernul Cîţu "nu merită" votat, că parlamentarii PSD vor fi prezenţi la şedinţă, dar o decizie finală privind votul va fi luată după un anunţ al liderului PNL, Ludovic Orban, dacă liberalii vor vota la vedere propriul cabinet.



"În cadrul PSD am luat o decizie politică clară că nu vom vota Guvernul Cîţu. Acest guvern, din punctul nostru de vedere, nu merită să fie votat. Totuşi, PSD este o minoritate în acest moment în Parlament, responsabilitatea creării unei majorităţi este a PNL. Totală. El a fost desemnat de către preşedintele Iohannis. Buna-credinţă a PNL se va vedea dacă joi, la ora 16,00, membrii PNL vor vota la vedere, cum au votat şi până acum la orice învestire sau neînvestire a unui guvern. Responsabilitatea gestionării crizei coronavirusului în acest moment este a PNL", a afirmat Ciolacu. El a precizat că, în cazul în care PSD va schimba decizia politică de a nu vota Guvernul Cîţu, acest lucru se va realiza în interiorul partidului şi "cu colegii din ţară".



Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a afirmat, marţi, că parlamentarii trebuie să uite din ce partide fac parte şi să voteze învestirea Guvernului Cîţu.



"Gata cu joaca între politicieni. Joi îl oprim, că, dacă nu îl votăm pe Cîţu, înţeleg, din ce spuneţi, că înseamnă că o luăm din nou de la capăt. Se numeşte un alt guvern fake, pe care nu-l votează liberalii. Sincer, sper ca joi după-amiază la Parlament să uităm din ce partide facem parte, să uităm interesul de partid şi să avem guvern. Iar dacă liberalii ajung ca toată lumea să voteze guvernul lor, numai ei nu, vor fi chiar mai iresponsabili decât a fost PSD care şi-a dat jos propriul guvern. În 2017, când PSD şi-a dat jos propriul guvern, a fost o uriaşă greşeală politică, acum, dacă PNL nu-şi votează propriul guvern, deja cred că e vinovăţie faţă de populaţie", a susţinut Ponta.



Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu a anunţat miercuri că, în contextul răspândirii infecţiei cu noul coronavirus, parlamentarii partidului vor vota miercuri pentru învestirea Guvernului Cîţu, plecând de la consideraţia "mai bine un guvern slab, decât niciunul".



"Trebuie adoptate măsuri urgente care se impun. (...) Din vechea dorinţă de a organiza alegeri anticipate a derivat criza politică de faţă. Solicităm şi preşedintelui şi PNL să dea dovadă de responsabilitate şi mâine în Parlament să voteze la vedere Cabinetul Cîţu. (...) Şi colegii mei şi eu vom vota acest guvern. Vom pleca de la următoarea consideraţie: decât niciun guvern, mai bine un guvern slab", a afirmat Tăriceanu.



De asemenea, preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat că este nevoie de un guvern stabil, în contextul situaţiei generate de noul coronavirus.



"Pentru că apar zi de zi noi cazuri de persoane testate pozitiv cu COVID-19, consider că măsurile luate până în prezent sunt utile, dar nu suficiente. De aceea, recomand să luăm măsuri ferme care vor ajuta la evitarea unui dezastru, aşa cum este el definit în lege. Trebuie să declarăm stare de urgenţă şi să dăm ţării un guvern stabil în această săptămână, pentru a gestiona cât mai eficient aceasta situaţie nefericită în care ne aflăm", a afirmat marţi Tomac.



Şi preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, marţi, că România are nevoie de un guvern stabil şi a adăugat că partidul înclină "foarte mult" spre a acorda un vot de susţinere Guvernului Cîţu, dar decizia urmează să fie luată de grupul parlamentar.



"În momentul de faţă, este un nevoie de un guvern cu toată forţa guvernului unui stat, pentru a lua măsurile necesare. E foarte important, dincolo de declaraţii de bună-credinţă la televizor, de decizii ferme. Altfel, fenomenul din Italia se poate întâmpla în România în două săptămâni. (...) Înclinăm foarte mult să exprimăm acest vot de susţinere a Guvernului Cîţu. Este o decizie pe care o vom lua joi cu colegii din grupul parlamentar, dar, la cum arată lucrurile, clar este nevoie de un guvern stabil", a apreciat Barna.



Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că parlamentarii formaţiunii pe care o conduce vor fi în sală la votul de învestire a Guvernului Cîţu, dar o decizie privind votul va fi luată chiar joi, înainte de şedinţa de plen.



"Vom fi prezenţi, asta este clar, cum vom vota, vom lua o decizie înainte de şedinţă. Eu am convocat la ora 14,00, joi, şedinţa grupurilor reunite şi vom discuta acolo. Există posibilitatea să votăm pentru a învesti guvernul, dar există şi posibilitatea de a respinge învestirea acestui guvern. Depinde şi de decizia Curţii Constituţionale, pentru că, în acest moment, nu trebuie să ne preocupe mai departe varianta alegerilor anticipate şi, sigur, nici populaţia nu este interesată de alegeri anticipate", a afirmat marţi Kelemen Hunor.



În 28 februarie, premierul desemnat, Florin Cîţu, a depus la Parlament lista Cabinetului şi programul de guvernare. Singura modificare în componenţa Guvernului Cîţu faţă de cel anterior, al lui Ludovic Orban, este propunerea lui Lucian Heiuş pentru portofoliul Finanţelor.



Miniştrii propuşi au fost audiaţi săptămâna trecută în comisiile parlamentare de specialitate, nouă dintre ei primind aviz pozitiv, ceilalţi şapte fiind avizaţi negativ de deputaţi şi senatori. Avizul comisiilor este consultativ.