Un anunț potrivit căruia acum nu mai este nevoie de un certificat de la un psihiatru și un narcolog, precum și de o fluografie pentru a se alătura "Wagner",a fost postat pe unul dintre grupurile mercenarilor de pe rețelele de socializare. Informația despre necesitatea acestora de a angaja persoane care au fost tratate în spitalul de neuropsihiatrie a fost confirmată de recrutori.

Un jurnalist de la publicația The Moscow Times, sub masca anonimatului, a cerut detalii prin intermediul liniei telefonice puse la dispoziție de Wagner și a susținut că a fost tratat într-un spital neuropsihiatric pentru o cădere nervoasă. Drept răspuns, acesta a primis o instrucțiune oficială cu cerințele pentru recruți. ”Citiți instrucțiunile, dacă totul este în regulă, vă așteptăm”, a transmis recrutorul Wagner, potrivit sursei citate.

PMC "Wagner" began to recruit patients of psychiatric hospitals



Engaged in conflict with the Defense Ministry and cut off from the possibility of recruiting prisoners, the head of the PMC "Wagner" Evgeny Prigozhin has switched to the psychiatric hospitals.



