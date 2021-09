"Ne dorim alegeri anticipate și am merge până la capăt. Sperăm că celelalte partide să facă ceea ce spun pentru că noi am inițiat moțiunea de cenzură după ce am avut ezitări din partea celor de la PSD care nu voiau să depună moțiunea la începutul sesiunii. PSD a zis că vor să ajungă la alegeri anticipate, și noi vrem același lucru. PSD-ul luni la 12 trebuie să nu se opună demersurilor legale și să lase moțiunea să-și facă efectul. Ține de ei, până acum nu au fost prezenți la 2 ședințe, luni vor fi dar nu au spus cum vor vota, dacă vor vota împotriva calendarului moțiunii, există alte tipuri de înțelegeri. Trebuie să iasă de acolo cu un calendar clar. Până acum noi în prima zi de sesiune am anunțat moțiunea, am depus toate demersurile și sistemul actual nus ție ce să mai facă să-l salveze pe domnul Citu.

Nu ne interesează că există diferite sperietori care spun că am semnat împreună cu neo-marxiștii sau cu socialiștii. Noi nu vom face alianța cu niciun partid dar pentru a-l da jos pe Citu suntem gata să semnăm alături de orice forță politică din Parlament. Nu avea niciun sens să-i trimitem domnului Ciolacul textul moțiunii cât timp el nu voia să depună. Am vorbit cu domnul Ciolacu, a spus că el va depune moțiune la începutul lunii septembrie, nu a depus. Nu pot să fac aprecieri cu privire la dorința reală a PSD-ului de a merge la capăt sau nu. Singură formă prin care știm asta este luni la 12 când avem ședința, dacă reprezentanții PSD nu se vor pune în calea demiterii domnului Citu.

Am auzit diferite scenarii. Domnul Ciolacu mi-a spus și mie, v-a spus și dumneavoastră că vrea alegeri anticipate. Mergem până la capăt. Sunt oamenii politici din celelalte partide gata și își țîn cuvântul? Să-l dăm jos întâi pe domnul Citu și mergem mai departe. Citu a folosit multe resurse administrative pentru a-și asigura funcția de președinte PNL, lucrul asta nu e normal, asta e prima acuză, pe lângă faptele de vitejie din America. Dacă PSD-ul nu pune piedici și dacă PSD-ul mâine, în biroul permanent reunit nu caută să-l salveze pe domnul Citu, această moțiune va fi votată de peste 280 de parlamentari, cu mult peste limita necesară. Nu sunt probleme dacă moțiunea este lăsată să ajungă în plen. Am înțeles că rămânerea în funcție a acestui guvern Citu ține de siguranță națională. Eu nu îmi dau seama în ce măsură căderea unui cabine poate să fie încadrat la siguranță națională. Avem cu toții dreptul să conducem România. Încercăm să facem alt gen de politică, să ne ținem de curând, să mergem până la capăt", a afirmat George Simion, la Realitatea PLUS.