„Mă interesează la nivel de viziune ce facem pentru clujeni. Pentru că oamenii obisnuiti, muncitorii, locuitorii din Mănăștur de exemplu, se descoperă în cel mai scump oras din România, nivelul de trai nu e satisfacator, infrastructura din Cluj. Eu iubesc Clujul, dacă ar fi să mă mut într-un oraș , acesta ar fi Cluj-Napoca. Pare un oraș al IT-iștilor, în care costă foarte mult să trăiești, însă condițiile de trai nu sunt satisfăcătoare, și de aceea mulți clujeni, în acel rai care ar fi trebuit să fie județul Cluj, pleaca in diaspora. De aceea trebuie să creem oportunitati si sa taiem din discrepanțele acestea sociale. La margine de Cluj avam Pata Rât. Ce facem cu Pata Rât?”, a declarat George Simion, președintele AUR, în emisiunea Cu drag, despre Cluj, cu Alexandra Păcuraru.

Întrebat cum poate fi destructurat „statul paralel” - grupul de la Cluj de Alexandra Păcuraru, George Simion a explicat că „prin controlul asupra instituțiilor Clujului. Structurile statului, pentru a crea dezbinare intre romani... Acolo la București conduc miticii. Nu. Au condus și clujenii și tot conduc grupuri mai mici sau mai mari care, sperăm noi, să schimbe România. Și au fost din toate județele țării, mai ales de la Cluj din Ardeal în conducerile de la București. Vă dau trei nume: dl Boc, dl Buda și dl Rareș Bogdan. Acești domni sunt foarte buni prieteni cu Casa de Insolvență Transilvania, care au gestionat falimentul City Insurance.

Doamna Udrea a pornit si a potentat gruparea din Guvernul Năstase, era dnul Pușcaș acolo. Gruparea din grupul lui Năstase aducând pe acești câini de pază, pe care el i-a pus la servicii, Justiție, pe care el i-a pus acolo și l-au mușcat”.

„Clujul e o problemă din punct de vedere politic si economic. Au acolo personaje în grupul ăsta de la Cluj in care au demonstrat că au dus ticalosia la alt nivel. Au luat ca reper gruparea condusa de Năstase, care se invartea in jurul politicului, dar au schimbat această paradigma. Au crezut că, dacă pornești de la economic, ai forță. Au făcut planul de a acapara instituțiile de forță - SRI, SIE, Ministerul Justiției, și de acolo au pus mâna pe tot ce inseamnă putere economica a Clujului si Ardealului, toate sunt in mana celor din grupul de la Cluj. De la economic pâna la echipa de fotbal, totul înseamna interese ale grupului de la Cluj”, a spus și Antonio Andrușceac, deputat AUR.

„După ce am ajuns la Cluj, crezând că voi vedea ceva extraordinar, plecand de la aeroport pana acasa la mama, am trăit cea mai mare dezamagire, pentru că clădirile erau și sunt în continuare gri, pentru că de fapt Clujul nu arată așa cum ar trebui să arate. Să ne ducem în Oradea. Sunt multe lucruri de făcut, dar oare faceți ce trebuie cu adevărat? Domnul Boc, da, beneficiaza de o imagine extraordinară de primar perfect, manager perfect. Clujul se dezvoltă din inerție și nu cred că se ține la nivel administrativ pasul cu ce s-ar putea face. Mediul de afaceri se dezvoltă. Dar sunt sprijiniți doar tot cei care sunt de partea dumneavoastră și mai este corect ce se întâmplă?!”, a declarat Ioana Maria Bruyseels, vineri seară, la Cu drag, despre Cluj.

„Orașului Cluj i-aș fi acordat nota 2, ca IT-ist pe mine nu ma intereseaza fațada, piste pe un asfalt. Funcțional, Clujul e un oras de tip fundatura, s-a dezvoltat in jurul unor drumuri, fundatură, de lățime de 3-4 metri, nu se poate vorbi de trotuar, in zona neurbanizată a Clujului. Tot afluxul de mașini se varsă în câteva drumuri ce existau de cel putin 30 de ani. E un oras de tip fundătura. Autorizatii de construcție care s-au dat pe ulițe care se infunda invariabil. Ăsta e Clujul. E doar marketing”, a spus și Ilie Coleșa, deputat AUR de Cluj.

„Ca să facem ce asteapta oamenii, trebuie să câștigam alegerile. La Cluj erau un primar Sorin Apostu, zis si "Fifty-fifty", pentru că jumătate era la el și jumătate la dezvoltatorul imobiliar. În Florești nu ai cum să intri două mașini pe o singura strada. În Cluj, foarte multe betoane, borduri de 1,20 metri din granit bune sunt înlocuite de borduri din compozit”, a mai spus Ioana Maria Bruyseels.

„Clujul este un oraș total nefunctional. Grupul de la Cluj s-a structurat prin alegeri. Principalul mecanism prin care aceste grupuri au forta financiara sunt imobiliarele. A fost prima perioada de explozie imobiliara, a fost un haos, si am intrat in a a doua perioada in care e o mafie si crima organizata. Anulând PUZ-uri, s-a blocat intreaga dezvoltare pe orizontala a orasului, lăsând portite doar pentru anumiți dezvoltatori imobiliari. Pe aceste portite se mai strecoara si dezvoltatori buni. Prin aceste puncte cheie se dicteaza pretul pe metrul patrat”, a adăugat deputatul Ilie Coleșa.