Parchetul General s-a sesizat din oficiu și face cercetări după ce l-a agresat luni pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, când acesta își susținea discursul în Parlament la dezbaterea moțiunii simple împotriva sa.

Parchetul General urmează să alcătuiască lista cu cei care vor fi audiați în scandalul din Parlament de luni.

Potrivit Realitatea PLUS, în afară de George Simion vor fi audiați și martorii care au asistat la incident, prezenți la dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu.

Anchetatorii au cerut deja imaginile din Camera Deputaților cu momentul scandalului provocat de George Simion luni în Camera Deputaților.

George Simion s-a ales cu dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii publice după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a autosesizat în cazul co-președintelui AUR. Pe numele liderului AUR este și plângerea penală anunțată de Virgil Popescu. Ministrul Energiei consideră că incidentul de luni, din plenul Parlamentului, în care a fost agresat de liderul AUR - George Simion, face parte dintr-un sistem organizat. Acesta susține că a primit injurii și amenințări în online.

Legat de dosarul penal deschis de Parchetul General, George Simion a criticat acțiunea din justiție.

„Probabil Parchetul General nu mai are cazuri serioase în România şi alege să facă circul ăsta mediatic. Eu i-aş întreba pe români dacă consideră că am făcut ceva. Nu mai îmi cer scuze dacă ieri... i-am făcut aşa... Dacă în vreun fel asta este ultraj înseamnă că am luat-o razna cu toţii în această ţară, nu numai noi", a spus, luni seară, George Simion.

La data de 8 februarie 2022, urmare a sesizării din oficiu în conformitate cu art. 292 din Codul de procedură penală, la nivelul Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost înregistrat un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 2 Cp și tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 Cp.

În fapt, în urma materialelor de presă apărute în ziua de 7.02.2022, s-a reținut că numitul George Simion, deputat în Parlamentul României, în timpul ședinței Camerei Deputaților din aceeași zi s-a deplasat la tribuna plenului Camerei, în timp ce ministrul Energiei își susținea discursul la moțiunea simplă împotriva sa, agresându-l pe acesta, a transmis Parchetul General într-un comunicat de presă.

Şedinţa de plen de luni din Camera Deputaţilor în care s-a dezbătut moţiunea simplă a USR la adresa ministrului Energiei a fost suspendată după ce discursul lui Virgil Popescu a fost întrerupt de George Simion. Liderul AUR a mers la tribună şi l-a luat de braţ, cei doi având un dialog aprins.