„Noi nu suntem împotriva vaccinării, ci impotriva obligativității vaccinării. Ne opunem cu vehemență Certificatului verde. Ieri, în curtea Parlamentului, nu a fost protestul antivacciniștilor. Noi dorim să se vaccineze doar cei care optează pentru așa ceva. Nu vrem constrângeri

Am spus că vor urma proteste. În mod normal, m-aș fi dus la guvern să-i întreb pe cei trei lideri de partid din guvern. Ei vor asumarea răspunderii pe acest Certificat verde. Deci, practic își doresc să nu mai existe dezbateri și, mai ales, vot în Parlament, ci vor doar ca să ne anunțe.

Luni am încercat să intru în guvern, am fost cu 5 parlamentari AUR pentru că ei au fost în punctele vamale unde românii stau chiar și 12 ore ca să intre în propria țară, unde sunt cozi mari, iar oamenii sunt băgați cu forța în carantină, doar pentru că nu sunt vaccinați.

Nici eu nu m-am vaccinat, dar mi-am făcut test, am anticorpi, am trecut prin boală. Am fost asimptomatic. Specialiștii spun că ești imunizat cam 6 luni de zile după ce ai trecut prin boală. Așa am trecut și peste gripa spaniolă, care după 2 ani a trecut. Acum suntem supratehnologizați și putem să ne jucăm cu știința și cu rolul de Dumenzeu. Doctorii și comunitatea științifică sunt împărțiți. L-am întrebat pe medicul meu și mi-a spus că am anticorpi și că pot să stau liniștit. Unii spun că trebuie să iei antivirale, dar numai cei care au acces la astfel de medicamente. Avem șase deputați din Basarabia care au adus Arbidol, dar oamenii de rând nu au aces la acest medicament”, a declarat George Simion în emisiunea „RAPORT DE ZI”.