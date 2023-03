"Eu, dacă ar mai fi să fac pușcărie, nu mai vreau să o fac în România. Așa și cei de care vorbim, cum ar fi Sorin Oprescu sau Puiu Popoviciu, oamenii au plecat să facă pușcărie într-o țară civilizată, de ce să moară aici?! La noi mai grav este că nu se respectă nici legislația privind executarea pedepselor. Să luăm cazul Elenei Udrea, are 2 ani executați, deci are drept la 2 zile libere pe lună. Și atunci, criminalilor, de ce ii aduceți copilul la pușcărie, când ea are dreptul la 30 de zile de regim semideschis pe an? Rudel Obreja, avea și el regim semideschis, avea dreptul la 2 zile libere pe lună să se trateze. Nu i-au dat nici o zi. Noi trebuie să rezolvăm măcar lucrurile acestea simple, care ar rezolva multe probleme din regimul penitenciar. Am vorbit cu doamna Anca Alexandrescu, în urma cu câteva luni, să facă solicitate la Administrația Penitenciarelor, să comunice câtor deținuți le-a acordat numărul de zile prevăzute de regimul semideschis. N-au răspuns. Asta trebuie să rezolvăm noi, eu nu mai sunt patriot, eu nu vreau să fac pușcărie în România, vreau să fac pușcărie în Italia, în Grecia" a afirmat omul de afaceri George Becali, într-o intervenție în cadrul emisiunii "România Suverană".









Fostul ministru și parlamentar Varujan Vosganian a relatat și el cum o acuzație care s-a dovedit nefondată l-a scos din viața politică, fără ca vreunul dintre cei care l-au adus în această situație să fie tras la răspundere.





"De la subminarea economiei naționale, o acuzație care pe vremea comuniștilor își aducea pedeapsa capitală, până la "fapta nu există" este o distanță uriașă. Eu m-am retras din funcții, foștii colegi din politică nu m-au mai băgat în seamă, dar nimeni n-a fost tras la răspundere. Sistemul juridic se apăra pe sine, procurorii îi apără pe procurori, judecătorii pe judecători.





La fel a fost și în cazul lui Rudel Obreja, nu i s-au respectat drepturile în Justiție. Sunt 4 judecători care trebuie să explice de ce au refuzat să aplice decizia Curții Constituționale. Faptul că voiau să se răfuiască și cu Elena Udrea este una, dar că și-au bătut joc de Rudel Obreja este greu de imaginat. Și ce-i mai trist în toate aceste situații este că eu n-am auzit de vreun procuror care a greșit să fie tras la răspundere.







Vă mai dau și exemplul bunului meu prieten Vasile Astărăstoaie, care a fost târât prin tribunale, ca să se dovedească, în cele din urmă, că nimic n-a fost adevărat, dar nimeni n-a răspuns," a afirmat Varujan Vosganian.