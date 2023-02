Videoclipul nu poate fi probat ca fiind real, însă bărbatul din imagini poartă o podoabă de piele, una similară putând fi văzută în numeroase fotografii ale generalului rus, relatează G4Media.ro.

Imaginile controversate care ar putea arunca Kremlinul "în aer" au fost distribuite inițial de canalul Telegram VChK-OGPU, care se pare că este alimentat în mod regulat de grupul Wagner, ceea ce ar putea induce ideea că ar putea face parte din vendeta dintre Wagner și comandamentul armatei ruse, Serghei Șoigu.

Behold, Lt. Gen Aleksandr Matovnikov, Deputy Commander-in-Chief of Russian land forces and “Hero of Russia”. That are the likes leading the Russian army.



But what is actually more interesting who and why somebody dropped that Kompromat. I smell a Prigozhin.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/nQ2ECLyoQ4