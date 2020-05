Gaură de 50 de mil. euro în buget. România, bună de plată, după rezilierea abuzivă a unui contract pe autostrada Lugoj–Deva

In august 2017, dupa vizite cu presa pe santier in care s-au rastit la constructori, ministrul Razvan Cuc si Stefan Ionita, seful Companiei de Autostrazi de la acel moment, au reziliat contractul cu firma Salini Impregilo pentru sectiunea cu tuneluri din Lotul 2 al autostrazii Lugoj – Deva, singura bucata care acum lipseste de la Sibiu la Nadlac si care este estimata la 300 de milioane de euro.

Acum, constructorul a castigat la Curtea Internationala de Arbitraj daune de circa 50 de milioane de euro. Mai mult, arbitrii au stabilit ca fostul contract inca e in vigoare, intr-un moment in care CNAIR incearca cu disperare, pe ultima suta de metri, sa contracteze lucrarile la tuneluri pentru a nu fi nevoita sa dea banii europeni inapoi pe toata autostrada Lugoj – Deva.

Rezilierea contractului pe A1 Lugoj – Deva Lot 2 si balbaiala eterna cu tunelurile

In vara lui 2017, dupa ce la inceputul anului a incercat fara succes sa schimbe strategia CNAIR si sa renunte la realizarea tunelurilor impuse prin acord de mediu (de care se stiau, practic, dinaintea contractarii lucrarilor pe Lotul 2), ministrul Razvan Cuc (PSD) si seful CNAIR de atunci Stefan Ionita au tot facut vizite pe santierul lotului 2 Lugoj – Deva in care s-au plans in fata presei de constructor.

Pe 10 august 2017, CNAIR anunta rezilierea partiala a contractului pe lotul 2 al autostrazii Lugoj – Deva, o decizie catalogata de societatea civila drept „o masura de cosmetizare a ministrului Transporturrilor” si de a evita o decizie transanta privind tunelurile.

Trebuie precizat ca pana la acel moment Compania de Autostrazi ceruse constructorului Salini sa realizeze proiectul tehnic pentru sectiunea cu tuneluri (desi contractul semnat initial nu prevede asa ceva), dar apoi nu l-a mai platit si a schimbat strategia: a licitat abia in 2019 proiectarea si executia tunelurilor. Licitatie care e blocata de aproape un an.

Acum, aproape trei ani mai tarziu, Curtea Internationala de Arbitraj de la Paris a decis sa dea dreptate constructorului italian in problema rezilierii contractului si, practic, obliga CNAIR sa plateasca daune de 230 de milioane de lei (circa 48 de milioane de euro), plus alte cateva milioane de euro cheltuieli de judecata, informeaza Ziar de Hunedoara.