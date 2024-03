In ciuda incercarilor de a impulsiona un proiect considerat nerealist, primarul se confrunta acum cu lipsa sprijinului si lipsa de majoritate in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Aceasta situatie tensionata a determinat un apel la o noua majoritate, una bazata pe preocuparile si nevoile reale ale locuitorilor Capitalei, spune Gabriela Firea, în cea mai recentă postare pe pagina sa de Facebook:

Este clar un moment zero pentru Capitală! Dreapta Unită s-a destrămat și Nicușor Dan nu mai are majoritate în Consiliul General al Municipiului București. Este nevoie de o nouă majoritatea, a bucureștenilor, nu a primarului general!

PSD București a fost mereu alături de toți bucureștenii și activitatea consilierilor generali din toți acești trei ani și jumătate este cea mai bună dovadă. Am fost ignorați, proiectele noastre au ajuns târziu sau deloc la vot, amendamentele pe care le-am depus an de an au fost respinse.