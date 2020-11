Firea: PNL conduce țara doar cu ochii la sondaje și acolo observă o scădere pe zi ce trece. Cauza: Guvernarea execrabilă și faptul că îi pune în pericol pe români

"Constatam cu totii insistenta premierului Orban si a presedintelui Iohannis de a organiza alegeri parlamentare in plina pandemie, chiar in varf de pandemie. Asam cum cunoasteti, noi am solicitat in mai multe randuri sa se amane atat alegrile locale - si nu s-a acceptat/nu s-a aprobat, cat si cele parlamentare pentru anul viitor. Din pacate, puterea actuala nu a dorit sa amane aceste alegeri. Motivul este lesne de inteles: guverneaza si conduc tara doar cu ochii la sondaje si acolo observa faptul ca PNL scade pe zi ce trece (...) din cauza guvernarii execrabile si din cauza faptului ca ii pun in pericol pe romani. De aceea tin mortis sa se organizeze alegeri", a afirmat Firea.