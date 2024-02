Întrebată dacă mesajele de pe Facebook sunt un apropo la faptul că nu o mai susține partidul, Gabriela Firea a declarat: „Nu e niciun apropo, e o postare. De unde știți că nu mă mai susține? Sunt membru PSD, sunt primvicepreședinte și suntem colegi, deciziile se iau în partid.

După sondaje, mă bucur de un procent de peste 30%, dar nu e suficient pentru că e necesară susținerea formațiunii și a coaliției. E normal să se tragă concluzii mai ample ...

Am fost pentru alegeri comasate și am exprimat asta public. Eu consider că mesajele care cuprind teme europene nu ajung direct la cetățeni... alăturarea cu localele face ca mesajul european să ajungă la mai mulți oameni care să crească prezența la vot, prartic cât mai amplă. Susțin și lista comună dacă argumentele sunt cele pe care le-am întrezărit. De ce nu, câtă vreme există guvernare comună”.

Firea a fost întrebată și dacă este de acord cu un candisat comun la PMB susținut de ambele partide. „Știu ca s-au discutat mai multe variante. Dacă aceasta e concluzia, cu siguranță o vom afla, vom ști și argumentele. Mă interesează mai mult decât candidatura mea ca Bucureștiul să devina un oraș așa cum a fost în anii trecuți: curat civilizat ... mizerie și frig așa n-a fost niciodată. Să avem un candidat care să readucă curațenia și dezvoltarea Capitalei”, a spus Gabriela Firea, miercuri, la Parlament.

Referitor la faptul că are partdiul de partea sa, Gabriela Firea a răspuns: „Trebuie să fie de partea unui principiu, de a câstiga primaria și de a scăpa de blocaje în administrație, lipsa de comunicare, mizerie, tot ce înseamnă acum Bucureștiul”.

În privința unei convorbiri cu Marcel Ciolacu aceasta a spus că: „A zis că vom discuta mai clar după negoicieri... și e normal să așteptăm finalul să vedem tabloul mare”.