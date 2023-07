„Orice persoană de buna credință nu poate fi nepăsătoare când află astfel de informații fie că este vorba de azile din Ilfov sau alte județe. Nu poți să aperi pe cineva care se face vinovat de rele tratamente, mai ales că vorbim de oameni cu dizabilități. În fiecare clipă a existenței noastre menirea este să facem lucruri bune. Eu am făcut, dar nu am menționat nici pe Facebook și nici în interviuri. Deci, nu putem găsi o scuză pentru aceste personaje. Cred și sper că justiția va arăta vina fiecăruia în parte. Important este să se afle adevărul. Pentru că, dacă acest scandal este confiscat în plan politic, atunci vorbim despre altceva. Am avut reacții, dar nu pentru a câștiga simpatie de partea mea. Este vorba de un fenomen. În anul 2023 statul român nu are posibilitatea de a asigura centre de vârstnici, iar atunci au apărut aceste acorduri de asociere cu asociații. Unele își fac bine treaba, dar există și situații ca cea din Ilfov. Dacă statul ar fi avut posibilitatea să aibă suficiente locuri pentru oameni fără adăpost, pentru bătrâni sau bolnavi, nu s-ar mai fi ajuns la această situație. Când eram primar, mergem des în căminele de bătrâni, în centre, în adăpost. Și nu o făceam pentru poze, ci neanunțat. Am avut un om cu suflet mare, la DGASMB, care avea o echipă de oameni cu suflet mare care au avut proiecte sociale. Cei care îmi cer demisii acum votau mereu împotriva proiectelor sociale.

Celulă criză este, cu siguranță. Premierul, din momentul în care s-a întors din Germania, s-a întâlnit cu cei din această celulă de criză, care au atribuții, pentru verificarea tuturor centrelor din țară și pentru o rezolvare pe termen lung. Foarte puține locuri create de stat, multe acorduri de asociere cu fundații. E nevoie și de modificări legislative în acest domeniu ce vor fi luate”, a declarat Gabriela Firea.