"Se vorbește mult, în ultima vreme, despre pensiile militare. Unii vor să le scadă, alții vor să crească vârstă de pensionare, unii fac promisiuni pe care nu le vor îndeplini niciodată, iar alții își arogă merite pe care nu le au.

Nu am susținut niciodată că am pregătire de ofițer de comandă, dar sunt militar cu școală militară de ofițeri, pe care am absolvit-o primul. Am fost ministrul administrației, ministrul apărării naționale în două guverne, de două ori ministrul afacerilor interne, de trei ori numit vicepremier pentru securitate națională și pentru o scurtă perioada, prim-ministru interimar.

În toate aceste funcții, am căutat să fiu un bun manager și cred că am reușit, dar am fost aproape de oameni și cu sufletul, am considerat că e important să existe unitate de corp, camaraderie și am făcut tot ceea ce am considerat necesar să-i aduc pe acești oameni mai aproape unii de alții. M-am implicat în viață acestor instituții cu tot sufletul și am reușit să creez punți care fuseseră rupte sau care n-au existat vreodată. Am fost un sprijin real pentru urmașii eroilor din teatrele de operații, soțiile lor sunt, din vremea mandatelor mele, angajate în sistem, iar copiii acestora studiază în școlile militare.

Eu am modificat statutul soldaților și gradatilor voluntari, care, pe legea veche erau discriminați, ieșeau din sistem la doar 40 de ani, fără niciun fel de drepturi. Erau, practic, abandonați de stat. Astăzi sunt soldați și gradați profesioniști, pot să activeze în armata până la 55 de ani și au aceleași drepturi că și ceilalți militari. Eu chiar pot să spun că sunt un bun cunoscător al fenomenului, sub toate aspectele sale, cunosc în mod real problemele, nevoile, frământările, lipsurile, constrângerile și privațiunile pe care le au, de-a lungul întregii cariere profesionale, militarii, polițiștii, jandarmii și pompierii. De aceea, am fost singurul care s-a gândit cu adevărat la acești oameni și cel care a și acționat în consecință, făcând ce trebuie pentru ei", a afirmat Oprea, potrivit Uniunii Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul” (UMPMV).

Fostul ministru al Apărării a reamintit că el a fost cel care a inițiat și promovat Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat pentru care "unii încearcă acum să își asume merite pe care nu le au".

"Eram chiar premier interimar atunci când am susținut în plenul Parlamentului acest proiect de lege, aprobat ulterior de Parlament și promulgat de președintele țării", spune Gabriel Oprea.

Potrivit fostului ministrului, vorbim despre "o lege bună pentru beneficiarii săi", pe care însă guvernul Cioloș "a modificat-o în detrimentul lor și pe care alții vor să o ciuntească în continuare".

"UNPR va lupta pentru că această lege să revină la formă pe care am inițiat-o și care a fost adoptată în 2015. Nu știu ce au făcut alții, dar beneficiarii acestei legi știu, cu siguranță, ce am făcut eu. Indiferent ce cred unii că pot obține lăudându-se cu ce am făcut eu, oamenii știu adevărul. E bine să vorbim despre ce am făcut fiecare și să nu încercăm să ne asumăm inițiativele și muncă altora. Legea 223/2015 = Oprea! Fapte, nu vorbe!", a conchis Gabriel Oprea.