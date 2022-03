„Îmi este frică. Situația e tot mai rea și nu știu ce va fi mâine. Creierul meu refuză să înțeleagă situația. De aceea nici nu pot plânge. Nu vreau ca viața mea să se termine la 21 de ani. Aveam visuri, aveam un loc de muncă, un contract și într-o zi nu am mai avut nimic”, a mărturisit Bogdana, balerină.

Bogdana este printre cei care au reușit să plece din infernul războiului și să își găsească, cel puțin pentru moment, o nouă casă.

Reporter: Ce înseamnă baletul pentru tine?

Bogdana: E ... poate, nu poate, e sensul vieții mele. Am o viață, dar baletul este medicamentul meu, este meditație, yoga. Am fost speriată, dar acum nu mai sunt. Acum văd teatrul, oameni. Și ei sunt foarte drăguți. Și, nu știu de ce, dar am încredere în ei.

Lara a plecat pe 24 februarie din Ucraina doar cu ce avea pe ea. După ani petrecuți pe scenele din Canada, SUA și Rusia, Lara se stabilise în Ucraina de doar 2 ani. Războiul nu a fost o supriză pentru ea.

„Eu știu mentalitatea rușilor, și e ca în trecut, nimeni nu s-a schimbat acolo. Poate câțiva care se schimbă, aceia pleacă, pentru că sunt mai deștepți. Toți cei de acolo sunt naționaliști. Și e multă discriminare. În Ucraina au aceeași mentalitate. Nu așa rău, ei sunt mai deschiși la străini, dar au aceeași mentalitate din trecut. Nu sunt surprinsă de ce a început războul între ei”, a spus Lara, balerină.

Aybek a reușit să părăsească Ucraina doar pentru că este din Kyrgyzstan. Și are un mesaj special pentru ruși.

„Trebuie să protestați, trebuie să ieșiți în stradă împotriva lui Putin. Toată lumea trebui să știe adevărul”, a transmis Aybek , balerin.

Opera Română le va oferi balerinilor refugiați contracte de colaborare pentru a se putea întreține pe perioada cât vor sta în țara noastră.