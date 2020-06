Fratele lui George Floyd, apel către protestatari: Furia, distrugerea orașului nu este modul pe care și l-ar fi dorit

"Uneori ma infurii, vreau sa sparg cateva capete, de asemenea. Vreau sa... o iau razna. Dar sunt aici. Fratele meu nu avea legatura cu asta. Fratele meu era pacifist. Ii veti auzi pe multi spunand ca era un urias bland", a spus Terrence Floyd, într-un interviu acordat ABC.



El a implorat oamenii să renunțe la actele de vandalism. "Nu va distrugeti orasul, toate astea nu sunt necesare pentru ca daca familia lui nu o face, de ce o faceti voi? Daca familia lui incearca sa faca fata si sa gandeasca pozitiv si sa aleaga o alta ruta pentru a cauta dreptarea, atunci de ce sunteti acolo sfasiind comunitatea? (...) Asadar, relaxati-va. Dreptatea va fi facuta", le-a transmis el protestatarilor, la finalul unui weekend plin de violente si distrugeri in multe orase mari din SUA.



Chiar daca recunoaste ca este "ok sa fii nervos", Terrence Floyd le-a cerut oamenilor sa-si canalizeze furia si sa faca ceva pozitiv cu ea, sa faca o schimbare "intr-un alt fel, pentru ca am mai fost pe calea asta". "Furia, distrugerea orasului nu este modul pe care si l-ar fi dorit", a mai aratat fratele victimei ucise pe 25 mai.





De cealata parte, Facebook și Snap Inc s-au alăturat companiilor americane care condamnă inegalitățile rasiale din Statele Unite. ”Suntem alături de comunitatea de culoare - și alături de toți care vor justiție în onoarea lui George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery și a multor altora ale căror nume nu vor fi uitate”, a spus Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook.