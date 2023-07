Manifestanții au sfidat autoritățile și s-au strâns în una dintre cele mai mari pieţe din Paris pentru a-și aminti de tânărul mort în 2016, la scurt timp după reţinerea sa de către jandarmi.

Situația a degenerat după ce forțele de ordine au încercat să îi oprească și au avut loc ciocniri violente între aceștia și protestatari.

Mulțimea s-a adunat în cea mai mare piață din Paris la un marș în memoria algerianului de 17 ani ucis de polițiști. Totul deși autoritățile le-au interzis acestora acțiunea care a coincis și cu împlinirea a șapte ani de când Adama Traore, un tânăr de culoare, a murit după ce a fost reținut de jandarmi.

„Am făcut un marș pentru libertate, un marș pentru democrație. Astăzi, libertatea noastră este încălcată”, a spus Assa Traore, sora lui Adama Traore

Ulterior polițiștii au dispersat mulțimea, însă oamenii iar și-au continuat marșul pașnic.

Totodată susținătorii mișcării pentru Adama Traore au afirmat că interzicerea marșului ar putea agrava tensiunile legate de presupusele brutalități ale poliției și de rasism. Mai mult decât atât, aceștia susțin că marșul are loc an de an.