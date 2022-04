„Urmează semnarea contractului de finanţare. Contractul de finanţare este transmis prin intermediul platformei informatice, iar termenul de semnare este de 5 zile lucrătoare! Este foarte important ca toţi cei admişi să respecte termenul comunicat! Listele pot fi consultate aici: https://energie.gov.ro/ElectricUp/", a notat ministrul Energiei în mesajul publicat pe Facebook.



Totodată, a fost publicată şi lista proiectelor respinse, tot la adresa https://energie.gov.ro/ElectricUp/, a mai afirmat Virgil Popescu.

Ministerul Energiei a anunțat că 1.881 de antreprenori care s-au înscris în Programul Electric-Up vor primi finanţarea de 100.000 euro.



Prin programul de finanţare "Electric UP" se acordă finanţare în sumă maximă de 100.000 euro pentru un beneficiar.



Evaluarea dosarelor depuse pentru finanţare în Programul Electric Up a început pe data de 9 aprilie 2021, odată cu configurarea accesului în platforma informatică dedicată programului. Până în acest moment au fost analizate toate dosarele şi transmise către aplicanţi 12.637 de solicitări pentru clarificare şi completare, potrivit datelor Ministerului Energiei.



Programul "Electric Up" este destinat întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.