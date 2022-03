Atacul s-a produs luni, în cartierul Kurenivka, iar în imagini se vede explozia rachetei când atinge solul pe o stradă, la mai puțin de 100 de metri de un bărbat care circula chiar în acele momente.

❗️The moment of the missile hit in #Kurenivka. pic.twitter.com/jyeOrkI1zA