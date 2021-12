"În această cauză, doar faţă de una dintre persoanele la care faceţi referire în cererea dvs. ("fostul primar al municipiului Câmpina"), procurorii anticorupţie au dispus efectuarea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de: folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată şi abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă calificată", informează DNA, într-un răspuns transmis Agerpres.



Pasajul Calea Daciei care face legătura cu DN1 a fost realizat prin Programul Operaţional Regional, fiind inaugurat în aprilie 2012.



Conform unui comunicat de presă emis la acel moment de Ministerul Dezvoltării, pasajul rutier suprateran are o lungime de 880 de metri pe sensul Câmpina - Bucureşti şi de 840 de metri pe sensul Bucureşti - Câmpina.



Proiectul s-a derulat pe durata a 30 de luni şi are o valoare totală de 26.534.687,59 de lei, din care 20.308.570,08 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile din fonduri europene, menţionează sursa citată.



Acest proiect a fost supus unor corecţii financiare, care au fost anulate definitiv de instanţă în anul 2020.



"Anulează Decizia nr. 30/10.04.2015 privind soluţionarea contestaţiei şi Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. 107040/17.12.2014 întocmit de Direcţia de Constatare şi Stabilire Nereguli din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (fost Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice). Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma nerambursată în cuantum de 10.437.787,53 lei, inclusiv TVA, aferentă contractului de finanţare nr. 569/30.09.2009. Definitivă", este sentinţa pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei în acest dosar.