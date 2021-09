„Noi cerem formula fără Cîțu premier. Fără această condiție, nu va avea loc nicio împăcare. Dacă va fi respectată această condiție vom trece la negocieri. În afară de rezolvarea probelemei Cîțu, avem nevoie de un clandar exact pe domeniul justiției. Capitolul de justitie din programul de guvernare e bine alcătuit, dar trebuia pus un clandar ce trebuia respectat. UDMR și-a asumat că nu e de acord cu chestii care erau trecute. Abia după ce Cîțu va pleca, în urma moțiunii de cenzură, și va pleca atunci când va veni pentru propunerile de noi miniștri în Parlament. Nu avem garanția că va trece moțiune, pentru că totul depiunde de PSD, care vad că s-a înscris și el în „echipa câștigătoare”, deci nu prea avem ce face.

Dacă PSD îl susține în continuare pe Cîțu, nu va trece moțiunea. Totul ține de PSD, care are propriile socoteli, indiferent de ce le spunem noi. Ei știu foarte clar dacă vor să refacă USL, îl susțin pe Cîțu, însă dacă își respecta votanții, atunci îl îndepărtează pe cîțu. Este decizia lor. Și PNL și PSD își pot asuma că pot lucra împreună. Am văzut unii membri liberali care aduceau in discuție fosta alianță USL. Iohannis toarnă gaz pe foc, în loc să ne aducă la negocieri, deci pare să fie parte a planului de refacre a USL.

În momentul de față este o discuție, în urma dezbaterilor din USRPLUS, să propunem un premier, dar nu a fost ceva concrert. Avem oameni care au anvergura pe care nu o are Cîțu ca să fie premier.Menționez că nu au existat discuții cu tabăra Orban”, a declarat Stelian Ion.