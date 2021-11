"Am vorbit despre principii și despre refacerea coaliției de guvernare. Am discutat pe principii, am agreat că trebuie să fie un acord al coaliției mult mai în detaliu. Nu am discutat despre un nume de premier. Am discutat despre principiu, nu nume de persoane. Vom avea premier de la USR. Sunt șanse mari de refacere a coaliției, am ieșit optimist. Nu a cerut nimeni nimic astăzi. E o discuție clară, premierul va fi de la PNL. Bineînțeles, vom purta discuții și cu PSD", a afirmat Cîțu.

Premierul interimar a refuzat să ofere mai multe informații despre cele discutat în cadrul negocierilor cu USR, subliniind însă că "astăzi nimeni nu a cerut nimic".

"Vă repet: azi s-a discutat pe principii: premierul e de la PNL și acordul să fie mult mai în detaliu astfel încât să nu mai avem probleme. (...) Nu am ajuns așa departe. Am vorbit doar despre programul de guvernare – premier PNL, PNRR- suținem împreună, despre PNRI, dacă susținem și în ce condiții. Nu am discutat despre nume de persoane".

Întrebat cum comentează faptul că UDMR a anunțat că are o propunere de premier, Florin Cîțu a răspuns: "E drepta celor de la UDMR să vină cu un premier".