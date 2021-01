Florin Cîțu, mesaj cu ocazia Zilei Unirii Principatelor: „Uniți vom reuși să protejăm sănătatea noastră și să redresăm economia după pandemie”

Florin Cîțu: „Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza ne amintește că puterea de a ne îndeplini obiectivele, ca națiune, stă în unitatea noastră. Revenirea la libertate și democrație am obtinut-o uniți împotriva dictaturii, în decembrie 1989. Uniți am obținut garanția parcursului euro-atlantic pe care România îl are de mai bine de un deceniu și jumătate. Uniți am demonstrat că putem opri grave derapaje, putem salva democrația, atunci când o putere ilegitimă și opresivă a acționat împotriva propriului popor. Tot uniți vom reuși să protejăm sănătatea noastră, a tuturor, și să redresăm economia după pandemie. La mulţi ani tuturor românilor!”