"Cu DSP-urile e o discuţie, mă aştept la reforme puternice, exact după această pandemie. Pentru că au fost multe lucruri care nu au funcţionat ok în ceea ce priveşte DSP-urile", a afirmat Cîţu, la un post TV, menționând însă că

o astfel de reformă nu poate avea loc acum, "în mijlocul pandemiei".



"Nu ştiu dacă putem în momentul acesta, când suntem în mijlocul pandemiei, să schimbăm lucrurile chiar radical. Dar, da, au fost, am fost şi în Guvern şi anul trecut şi am văzut clar câte probleme apar. Sunt esenţiale, dar tocmai pentru că sunt esenţiale, nu cred că poţi să începi o reformă în mijlocul unei pandemii. Dar acolo este o instituţie care trebuie zguduită din temelii", a mai spus premierul, citat de Agerpres.