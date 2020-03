Florin Cîțu, la „Legile puterii”, acuză PSD de populism în plină epidemie de coronavirus

„Fără a avea altă sursă de finanțare, putem susține România pentru 5 luni”, a explicat ministrul Finanțelor declarația dată pentru Reuters, când a spus că „România îşi poate acoperi necesarul de finanţare pentru o perioadă de cinci luni”.

„Am construit un buffer la un nivel record tocmai pentru a pregati pentru momente dificile. Nu stiam ca va veni aceasta criza, dar in lume companiile care au avut un buffer, cash, functioneaza azi. Acele companii care au trait pe datorie si nu au fost atente la modul in care au utilizat lichiditatile azi au probleme. Asa este si cu Guvernul , cu guvernele, cu statele.

De aceea , aceasta initiativa pe care am avut-o si pentru care am fost injurat si am fost linsat public de cei de la PSD pentru ca ma imprumutam la inceput de an , si la dobanzi din ce in ce mai mici, azi se dovedeste castigatoare, pentru ca avem acesti bani si putem fi confortabili daca, Doamne fereste, n-am mai putea sa ne finantam, am putea sa stam linistiti o perioada de timp.

Romania a mai pornit cu un handicap in aceasta criza. Cheltuielile, dezmatul din ultimii trei ani, care au facut sa avem un deficit foarte mare. Acest populism pe care-l vedem si azi, din ultimii ani, a condus la acest handicap cu care am intrat in aceasta criza. Ingrijorarea mea in acrest moment e ceea ce vad in lupta politica, vad cum opozitia care vrea si acum sa beneficieze politic de pe urma crizei. Nu mi se pare normal. Acest „sa dam, sa dam” este nevoie si este adevarat, dar trebuie sa avem si masura.

Cred ca am fost primul ministru de Finante care a discutat bugetul cu oamenii din Opozitie si coalitie la sfarsitul lui decembrie”, a concluzionat Florin Cîțu, marți, la „Legile puterii”.