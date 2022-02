Florin Cîțu a anunțat joi că este nevoie de o analiză a Ministerului Finanțelor pentru a depista dacă în companiile de stat din România se află persoane sau entități din Rusia.

„Ministerul Finanțelor din România trebuie să facă o analiză în detaliu a tuturor acelor companii unde exista acționariat rusesc, să vedem dacă cei care sunt acționari sunt pe lista celor sancționați, să se ia măsurile necesare. Trebuie să verifice daca acele companii primesc ajutor de stat sa nu ajunga la cei de pe lista cu sanctiunile”, a declarat Florin Cîțu, joi, la Romexpo.

Președintele Senatului a spus că „mai este nevoie de o analiză a Ministerului Finanțelor privind prezenta României in câteva bănci internationale rusești, pentru care eu, cand am fost ministru de finanțe, am oprit participatia românească. E momentul să discutăm cu partenerii noștri sa vedem daca mai e oportun ca România sa mai ramana în aceste institutii internaționale. Ministeruk Finanțelor are de facut aceasta analiză”.