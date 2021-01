Fiul baronului PSD Nicolae Bădălău, scandal cu fosta soție, cântăreața Claudia Pătrășcanu

Bădălău susține ca fosta soție este cea care l-ar fi denunțat la DNA din cauza unor afaceri. Acesta o acuză pe Claudia Pătrășcanu că îi asculta convorbirile, apoi își nota într-un carnețel toate amănuntele care i se păreau importante.



"Fosta mea sotie s-a prezentat la DIICOT, mi-a făcut anumtie plângeri penale dupa care am fost citat. Stând 5 ani cu mine in casă, probabil s-a dus acolo inventând anumtie lucruri. M-am prezentat, am dat declaratii, dupa o anumita perioada mi-a venit neinceperea urmaririi penale.



Fiul lui Niculae Bădălău apare ca acționar la patru firme, inclusiv la un post de radio local din Giurgiu. Firma N.B.G. SRL este una despre care se stie ca de-a lungul vremii a obținut numeroase contracte cu statul, fapt confirmat chiar de Bădălău Jr.



În replică, în exclusivitate la Realitatea PLUS, Claudia Pătrășcanu spune că afirmațiile nu sunt adevărate și că fostul soț avea probleme cu legea dinaintea căsătoriei lor. "Niciodata nu m-au interesat afacerile lui, nu l-am intrebat vreodata, eu eram pe domeniul meu si-mi vedeam de creșterea copiilor." a afirmat cântăreața, la Realitatea Plus.



Fosta soție a ținut să precizeze că într-adevăr a făcut mai multe plângeri la adresa lui Gabi Bădălău, dar legate de consumul de droguri.

În urma acuzațiilor, Gabi Bădălău a anunțat ca va face testul antidrog, rezultatul urmând sa fie făcut public.



Deși a trecut mai mult de un an și jumătate de când Gabi Bădălau și Claudia Pătrășcanu au decis să meargă pe drumuri separate, procesul de divorț este în continuare deschis. În paralel, fiul baronului de Giurgiu formează un cuplu de aproximativ o lună, cu Bianca Drăgușanu. Recent cei doi au fost într-o vacanță în Maldive.