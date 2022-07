Viitorul omenirii ar putea fi sub pământ, din cauza temperaturilor tot mai mari. Metropolele cu zeci de milioane de locuitori sunt deja afectate de temperaturile extreme, iar autoritățile, locale sau centrale, caută măsuri disperate. În China, unde zeci de orașe sunt sub atenționări de căldură, oamenii au fost îndrumați să se refugieze in adăposturi subterane.