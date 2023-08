Sfantul Proroc Miheia a facut parte din tribul lui Iuda. Este cunoscut si sub numele de "Moresitul”, de la numele satului in care s-a nascut - Moreset. A prorocit 84 de ani, cu 660 inainte de intruparea Domnului. Sfantul Miheia a fost contemporan cu prorocii Isaia, Amos si Osea. Numele Miheia se talcuieste - cel care este de la Dumnezeu. Si-a desfasurat activitatea in timpul domniei a trei regi, dupa cum aflam din inceputul cartii sale prorocesti: "cuvantul Domnului care a fost catre Miheia din Moreset in vremea domniei lui Iotam, Ahaz si Iezechia, regii lui Iuda, cand a avut vedenie pentru Samaria si Ierusalim" (Miheia 1:1).