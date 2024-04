Recent, un caz șocant a cutremurat județul Gorj. Trei persoane dintre care doi minori și un bărbat de 43 de ani au fost reținute, au fost reținute pentru trafic de droguri de mare risc. Doi dintre traficanți au fost prinși în timp ce vindeau 55 de grame de cocaină în apropierea unei școli din Târgu Jiu. Astfel de situații însă se întâmplă tot mai des, iar familiile sunt îngrijorate de traficanții care reușesc să corupă tot mai mulți elevi.

"Sa se ia masuri prin care sa nu mai fi comercializate, sa nu mai fie aduse in tara. Sunt aduse la granita, nu sunt controale eficiente. Cei de la oras sunt mai tentati, la tara se cunosc unii pe altii", a declarat un roman.

Oamenii spun că autoritățile trebuie să fie mai ferme și să facă controale mai ample. Pe de altă parte, aceștia spun că părinții trebuie să fie vigilenți și să își informeze copiii cu privire la pericolul la care se expun.

"Asta e lumea, asa e peste tot. Am fost in Anglia: fumau copiii pe strada marijuana. Eu nu stiam ce sunt. Am vrut decmocratie, avem democratie. Bunii, parintii sa le explice copiilor - si eu am copii", spune o romanca.

Specialiștii recomandă ca părinții să fie atenți la comportamentul tinerilor pentru a-i salva la timp.

