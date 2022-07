Femeia a fost transportată în stare gravă după ce a fost lovită de autocar pe trecere. Accidentul s-a produs, joi, în localitatea Șelimbăr.

Din primele informații, se pare că o femeie de aproximativ 46 de ani a fost acroșată de un autocar pe trecerea de pietoni.

Un conducator auto, in vârsta de 46 de ani, din Tălmaciu, in timp ce conducea un autocar ar fi accidentat o femeie in vârsta de 47 de ani, din Sibiu, aflată in traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni.

În urma accidentului femeia a suferit un traumatism cranio-cerebral sever, a fost transportată la UPU Sibiu inconștientă și intubată.

Polițiștii fac cercetări în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului de circulație.