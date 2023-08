Marturii cutremuratoare facute, duminica seara, in exclusiviate la Realitatea Plus, de tatal fete ucise de tanarul de 19 ani, urcat drogat la volan, care a intrat intr-un grup de adolescenti pe drumul dintre Vama Veche și 2 Mai. Barbatul a spus ca vinovati pentru tragedia in urma careia fiica sa si-a pierdut viata nu este doar tanarul drogat, ci familia acestuia si anturajul pe care il frecenta. "Copilul meu este un copil zdobit. Am fotogafii cu ce s-a intamplat", a spus tatal fetei. Urmeaza informatii cu puternic impact emotional!