Strategia naţională de vaccinare pentru perioada 2023 - 2030, adoptată vineri de Guvern, printr-o hotărâre, nu prevede niciun fel de element legat de obligativitatea imunizării, a declarat, la Palatul Victoria, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.



"Aş vrea de la început să transmit un mesaj extrem de clar: n-are niciun fel de legătură cu obligativitatea vaccinării, deci nu prevede niciun fel de element legat de obligativitate, dar este o strategie care acordă sarcini, dacă vreţi, instituţiilor publice, dar şi medicilor, corpului medical în general, în ceea ce priveşte desfăşurarea unei activităţi corecte de informare, să asigure resursele pentru vaccinare şi să putem, la fel ca şi predecesorii noştri, să ţinem în frâu bolile transmisibile, bolile neinfecţioase care pot fi prevenite prin vaccinare. Referirile care au existat, tot aşa mai mult în discuţii publice legate de atingerea unei ţinte de vaccinare, de exemplu, de 95%, nu se referă la ţinta în sine, ci la faptul că, dacă se atinge acea ţintă şi ea se atinge în mod constant an de an, atunci riscurile pentru populaţie în general şi pentru copii în mod special de a se îmbolnăvi sunt foarte, foarte reduse sau inexistente", a afirmat Rafila, într-o conferinţă de presă.



Potrivit acestuia, Strategia naţională de vaccinare 2023 - 2030 îşi propune atingerea unor indicatori astfel încât să nu se permită reîntoarcerea unor boli grave în România precum poliomielita, manifestările epidemice pentru rujeolă sau rubeolă. De asemenea, se încurajează vaccinarea pe tot parcursul vieţii.



"Noi trebuie să ne păstrăm statusul de ţară fără poliomielită, trebuie să ne păstrăm statusul de ţară fără epidemii de rujeolă, fără epidemii de rubeolă. Trebuie să oferim o şansă femeilor din România prin vaccinarea împotriva infecţiei cu Papilloma Virus. Despre asta este vorba, despre nimic altceva şi orice fel de altă interpretare nu are legătură cu realitatea, cu intenţia sau cu conţinutul acestei strategii", a transmis ministrul Sănătăţii.