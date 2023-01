Zeci de blocuri din Sectorul 2 al Capitalei nu au apă caldă și căldură de când a început iarna.

„Măcar o oră nu am avut căldură, acum sunt amorțite, iar în noiembrie, până la 1 decembrie nu am avut căldură. Foarte scump, dar nu știu de ce, nu am avut căldură, am înțeles că ne-au băgat 60 de milioane am înțeles că a venit căldura”, spune Elena Mișu, locatară.

Facturile la întreținere sunt de sute de lei pentru luna noiembrie, prima lună în care s-a furnizat agent termic.

„Agentul termic s-a mărit cu 147, nu 100%, anul trecut gigacaloria era 137 de lei, anul acesta este 330 de lei. Facturile la gaze s-au dublat”, explică Eugen Pretoria, președinte asociație de locatari.

Pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie oamenii se așteaptă la ce este mai rău.