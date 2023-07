Un adevărat exod al muncitorilor din România. Asta prevăd patronatele că se va întâmpla în industria construcțiilor odată cu eventuala renunțare la facilitățile fiscale acordate acum 4 ani.

„Atunci cand s a stabilit ca este nevoie de aceste facilitati a fost prevazut faptul ca in urmatorii 10 ani constructiile vor fi o prioritate. Daca ne raportam in momentul de fata la 1000 de euro, in Vest se castiga 2500 de euro, mi-e teama ca daca se va lua o masura radicala in ceea ce priveste aceste facilitati, vom cobori din nou la 700 de euro pe luna, in timp ce in Vest ar putea creste veniturile”, a declarat Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții.

Patronii companiilor de construcții spun că au ajuns în situația în care muncitorii care imigrează în România din Nepal sau Sri Lanka ajung, după ce lucrează vreme de câteva luni la noi și capătă experiență, să emigreze și ei, mai departe, în vest.

„Chiar si acesti muncitori care vin din Asia au tendinta sa olece din România, stau cateva luni daca le stau si pe acelea, se pregatesc un pic, se familiarizeaza cu munca in Uniunea Europeană si se duc in Vest, unde salariile sunt mult mai mari, deci suntem între ciocan și nicovală”, a mai spus Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții.

Iar tăierea beneficiilor ar putea însemna pierderi mai mari decât economiile pentru bugetul țării, pe termen lung.

„La intalnirea anterioara cu guvenul am demonstrat faptul că statul iese în pierdere”, a adăugat Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții.

Oficialii patronatelor spun că, în cel mult doi ani, în scenariul eliminării facilităților, prețurile locuințelor noi ar putea crește chiar și cu 20 de procente. Adică, un apartament cu două camere care acum se vinde cu 80,000 de euro ar putea ajunge să coste aproape 100.000 de euro.